A járvány miatt durván drágultak a tanszerek

Az elmúlt másfél évben a pandémia az élet minden területére hatással volt. A járvány miatt bevezetett digitális oktatás teljesen átalakította a diákok mindennapjait, a korábban gyakran használt eszközök helyét átvette a laptop, az Ipad és a telefon, a hagyományos felszerelések pedig szinte feleslegessé váltak. A megmaradt tanszereket a diákok most újrahasznosíthatják, így könnyen előfordulhat, hogy az egyébként már hatodik osztályos tanulók az ötödikes füzetükbe írják majd a most szeptemberben feladott házit feladatot. Kicsit olyan ez, mint amikor pár hete az olimpián mindenhol a tavalyról megmaradt 2020-as logó jött velünk szembe.

A szülők egy része azért nem mer alaposan bevásárolni, mert attól tart, hogy ismét bevezetik a digitális oktatást.

Persze, most jól bevásárolunk, aztán majd két hét múlva bejelentik, hogy bezárnak az iskolák, a gyerek meg majd hozzá sem nyúl a füzetéhez

– tele vannak a különböző szülői fórumok ilyen és ehhez hasonló véleményekkel.

Az iskolák ettől függetlenül változatlanul kiadják a tanszer listákat, amelyek évfolyamonként eltérőek. Minden évben az elsősöknek kell a legtöbb minden, egy budapesti általános iskola oldaláról puskázva kiderült, hogy a legkisebbeknek egészen pontosan 48 féle felszerelésre van szüksége, van olyan tétel, amiből több darabra is, és ebben még nincs benne az iskolatáska és a tornazsák.

„Az elsős szülőknek még nincs gyakorlata, így tulajdonképpen bármit megvesznek, még akkor is, ha egy részét soha életében nem fogja használni a gyerek" – kezdte lapunknak Tóth Attila, aki 30 éve dolgozik az írószer nagykereskedelemben.

Mint mondja, a tehetősebb családok ilyenkor, augusztus 20-a környékén egy összegben akár

30-40 ezer forintot is elköltenek tanszerre, míg a vékonyabb pénztárcával rendelkező szülők sokszor inkább apránként veszik meg a pár száz forintos tételeket.

A szezon mára jelentősen kitolódott, míg 6-8 éve már augusztus elején megindult a roham, addig most a legtöbben csak az utolsó tíz napban szerzik be a legfontosabbakat.

„Fél évvel a pandémia kezdete után elindult egy drasztikus drágulás, aminek a hátterében az állt, hogy iszonyúan felment a Kínából érkező árucikkek szállítási költsége, volt olyan hajó, ami tízszeres áron dolgozott, mint korábban. A következő hullámban főként az alapanyaghiány okozott gondot, így sok termékből nem gyártottak eleget, a növekvő hiány pedig szintén dráguláshoz vezetett, nem beszélve arról, hogy a forint értéke is drámaian csökkent. Összességében azt mondhatjuk, hogy vannak cégek, amelyek tavaly év eleje óta akár háromszor-négyszer is árat emeltek, átlagosan 10-12 százalékot" – mondta Tóth Attila, aki szerint nemcsak az árak, de az igények is megváltoztak a digitális oktatás hatására. Sok szülő a hagyományos oktatás idején csak azért veszi meg a márkás, színes, menő tanszereket, hogy a gyerek a többi osztálytárs előtt egy picit felvághasson. A járvány alatt viszont a diákok otthon voltak, így a családok az egyszerűbb, kevésbé divatos termékekkel is megelégedtek, míg a magasabb árfekvésű eszközöknek kifejezetten visszaesett a forgalma.

A digitális oktatás alatt ráadásul átalakultak a tanárok által kiadott feladatok is, a tanulók kevesebb zsírkrétát, vízfestéket használtak, de a táskák, a tolltartók, és a filctollak sem amortizálódtak nagy mértékben.

Írószert az írószerboltból?

A kisebb szaküzletek évtizedek óta egyre nehezebben élnek meg. A termékek jó ideje a nagy áruházakban is elérhetőek, így gyakorlatilag a hétvégi nagybevásárláskor akár a tanszereket is beszerezhetjük, sok esetben ráadásul kedvezőbb áron. Az élelmiszerboltokban akár

30-40 forintért is kaphatunk füzetet, míg a jónevű szaküzletekben ugyanaz akár 90-100 forintba is kerülhet.

„A papírboltok már eleve nem voltak könnyű helyzetben, és erre még egy lapáttal rátett a koronavírus. Voltak olyan üzletek, amik bezártak, és a még működő kisebb boltok is nagyon tartanak attól, hogy a forgalmuk még mindig nem közelíti majd meg a 2018-as, 2019-es szintet" – tette hozzá az írószer nagykereskedő.

(Borítókép: Egy diák átveszi tankönyveit egy általános iskolában 2020. augusztus 28-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)