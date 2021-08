OGYÉI főigazgató: A negyedik hullám a küszöbön áll

Magyarországon túl vagyunk a járvány nehezén, az oltásokkal radikálisan visszaszorítottuk a betegszámot – mondta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Szentiványi Mátyás hangsúlyozta: a harmadik oltás beadása elsősorban az időseknek, a legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlott, nekik is csak négy-hat hónap elteltével.

A negyedik hullám a küszöbön áll, senki sem gondolhatja, hogy Hegyeshalomnál megáll majd a vírus, így erre fel kell készülnünk. A legjobb felkészülés pedig az oltás! Aki még nem oltatta be magát egyáltalán, mindenképpen tegye meg, ne a többi ember józanságára és felelősségérzetére bazírozzon, hanem maga is viselkedjen felelősségteljesen, és menjen el az oltásért! Aki pedig felelősségteljesen gondolkodott és már beoltatta magát, ő is mérlegelje a harmadik oltás felvételét