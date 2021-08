Jön az új járványhullám, nem tervez lezárásokat a kormány

A kormány ülésezett augusztus 20-án, az egyik legfőbb téma az afganisztáni helyzet volt – mondta a szombatra összehívott Kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: a kormány az ülésen megállapította, hogy húsz éve amerikai kérésre szállt be Magyarország az afganisztáni műveletekbe, és az ország elhagyása is amerikai kérésre történik. Afganisztánban kaotikus állapotok uralkodnak, az országot már a tálibok uralják, a jelenlegi helyzetben az a fő cél, hogy a magyarokat ki tudjuk hozni – hangsúlyozta a miniszter.

A kimenekítés után a szövetségesekkel értékelni kell a missziót, le kell vonni a tanulságokat – tette hozzá Gulyás Gergely, aki kudarcosnak nevezte az afganisztáni küldetést. Rengeteg pénzt költöttek egy olyan hadsereg kiképzésére Afganisztánban, amely nem volt képes megvédeni az országot – mondta a miniszter.

Különleges műveleti osztag állt fel, húsz órán belül kidolgozták a tervet, és felkészültek a műveletre – ismertette a Magyar Honvédség parancsnoka. Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, hogy ő adja ki a parancsot a műveletek végrehajtására, a helyszíni parancsnokban teljes mértékben megbízik, az összeköttetés folyamatos. Kimenekítési bázist alakítottak ki Kabul mellett, és oda csoportosítják a magyarokat. Közölte: 78 embert helyeztek el biztonságos helyen, ez tíz családot érint, köztük harminc gyereket. Miután mindenki biztonságban hazatért, részletesen beszámolnak a műveletről – jelezte a főparancsnok. Kérte, hogy senki ne kutasson az interneten az akció nyomait kutatva, mert ez veszélyezteti a küldetés sikerét.

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy jelentős migrációs hullámra lehet felkészülni. A kormány elkötelezett abban, hogy a 2015-ös helyzet ne ismétlődhessen meg, ezért kész segíteni a környező országoknak. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fogad el semmilyen betelepítési kvótát. Azt tekintik elsődlegesnek, hogy a magyarokat és a szövetségeseket kimenekítsék Afganisztánból. Akik életveszélyben lennének, és szövetségesek, befogadjuk – közölte a miniszter.

A negyedik oltást is megkaphatjuk

A kormány legutóbbi, pénteki ülésén áttekintette a járványhelyzetet is, és arra jutott, hogy jelenleg a közép-európai régióban, ezen belül is nagy eséllyel Magyarországon a legjobb a járványhelyzet – mondta Gulyás Gergely. Hozzáfűzte: a negyedik koronavírus-járványhullám egyértelműen megindult, és Magyarországra is meg fog érkezni. Ez viszont más lesz, mint az előző három hullám a kormány számításai szerint, és a védekezés is el fog térni a korábbiaktól – hívta fel a figyelmet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: az öt és fél millió beoltott után rendelkezésre álló megbetegedési adatok rendelkezésre állnak, és ezek azt mutatják, hogy a megbetegedés esélye 0,02 százalék, azaz ötszázból egy ember betegszik meg, ha valaki beoltatta magát. A betegség lefolyása ilyen esetben lényegesen enyhébb és rövidebb.

Miután továbbra is az idős emberek a legveszélyeztetettebbek, a kormány a rezidensek után a hatodéves orvostanhallgatók számára is lehetővé tette, hogy a helyszínen oltsanak. A kormány a jövőben is igyekszik az idős, eddig be nem oltott magyarokat is vakcinához juttatni – jelezte Gulyás Gergely, aki azt is elárulta, hogy eddig 185 ezren vették fel a harmadik oltást, ami minden helyszínen elérhető. Ha el is fogy az oltóanyag, napokon belül új időpontot adnak. Összesen közel nyolcmillió vakcina áll rendelkezésre, azaz mindenkit be tudnak oltani harmadik oltással, de még a negyedikkel is. A készletek korlátlanok – fogalmazott a kancelláriaminiszter. Újságírói kérdésre válaszolva aláhúzta, hogy a kormány nem számol lezárásokkal a következő járványhullám idején, mivel abban bíznak, hogy addigra az átoltottság olyan magas fokú lesz, hogy az elegendő védettséget jelent majd a megbetegedéssel szemben.

A 12 és 18 közötti korosztály oltási programja augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án napjaiban folytatódik, ekkor szerveznek tömeges oltást az iskolákban – hangzott el a Kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte: az országot nem kell lezárni, munkahelyi és iskolai korlátozások sem lesznek, nem kell elhinni az ezzel kapcsolatos híreszteléseket, a gyerekek számára az óvodáktól az egyetemekig rendes munkarendben kezdődik majd az oktatás szeptembertől.

A kormány áttekintette a gazdasági helyzetet is. A második negyedéves gazdasági növekedés 17,7 százalék volt, amivel Gulyás Gergely szerint a magyar gazdaság teljesítménye elérte a válság előtti szintet, ezzel pedig a legnagyobb növekedést felmutató országok között vagyunk. A kormány által korábban jelzett adóvisszatérítéssel kapcsolatban a kancelláriaminiszter úgy fogalmazott, hogy ez most valósággá válhat. (A bejelentés úgy szólt, hogy a kormány a családoknak az átlagbér szintjéig visszatéríti az adót, amennyiben az idei gazdasági növekedése eléri az 5,5 százalékot.)

Gulyás Gergely a nyugdíjprémiumot is megemlítette, ami 3,5 százalékos növekedés esetén biztosított, a mértéke a növekedésről függ majd. Ha a növekedés 4,5 százalék, akkor 20 ezer forintot fizetnek – hozta fel példaként Gulyás Gergely. A magyar kormány 6 százalék feletti GDP-növekedéssel számol erre az évre, és további gazdaságélénkítő lépésekre készül, hogy tartható legyen a gazdasági növekedés üteme.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy politikai igazgatónak nevezte ki a miniszterelnök Orbán Balázst, aki marad a Miniszterelnökség államtitkára, de a kormányfő mellett is fog dolgozni.