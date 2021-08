Már csak pár nap van az iskolai regisztrációra

Jövő hét szerdáig van lehetőségük a szülőknek jelezni az iskola felé, hogy kérik-e gyermekük számára a Covid-19 vírus elleni védőoltást – mondta el az Indexnek a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke. Horváth Péter, emlékeztetett arra, hogy a tanévkezdés közeledtével az iskolákban is lehetőséget biztosítanak a 12 év feletti diákok oltására azoknak, akik valamilyen oknál fogva az interneten nem tudnak időpontot foglalni.

Augusztusi iskolalátogatás

Magyarország az elsők között jutott el oda, hogy a 12-15 éves fiatalok is megkaphatják az oltást, a szülők június óta tudják regisztrálni gyermeküket. Az oltási kampány több százezer tanulót érinthet, bár májustól egyszer már volt lehetőségük a 16-18 éves középiskolásoknak az oltás igénylésére. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 12-18 év közötti korosztály száma összesen 688,5 ezer fő.

A 12-17 ÉVES KOROSZTÁLYBAN EDDIG MÁR CSAKNEM 200 EZREN REGISZTRÁLTAK OLTÁSRA ÉS 162 EZREN, VAGYIS 81 SZÁZALÉKUK MÁR FEL IS VETTE

– derül ki a koronavírus tájékoztató oldaláról.

Az NPK elnöke arról is tájékoztatta az Indexet, hogy a jelentkezéshez szükséges iratmintákat az iskolák már megkapták, így az oktatási intézmények honlapjairól rövid időn belül letölthetőek a szükséges nyilatkozatok.

A szülőknek minden esetben érdemes válaszolni, nemcsak abban az esetben kell jelezni ha igénylik az oltást, hanem amennyiben nem kérik, illetve akkor is, ha azért nem kérik, mert a diák már oltott

– hívja fel a szülők figyelmét Horváth Péter.

Az elnök tisztában van azzal, hogy minden szülő nem tudja a válaszokat visszaküldeni, de, úgy véli, sokkal nagyobb esély van rá, mint azt eredetileg, július 28-áig kérte az Emberi Erőforrás Minisztériuma (Emmi).

Horváth Péter iskolaigazgató arról is tájékoztatott, hogy a győri Révai Miklós Gimnáziumban egy belső felmérés adataiból kiderült,

A most induló 9. évfolyamon tanuló diákok több mint fele már megkapta a Covid-19 vírus elleni védőoltást, valamint az évfolyamon tanuló diákok negyede az, aki most kíván élni az iskolai oltás lehetőségével.

A magas oltási hajlandóság mögött az iskolaigazgató vélemény szerint az is közrejátszik, hogy nemcsak a diákok, de a szülők azt szeretnék, hogy az oktatás nagy része jelenléti formában történjen szeptembertől, még ha a vírus nem is tűnik el tejesen.

Orvosok az oltás mellett

A diákok oltását a szakmai szervezetek is javasolják. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) már júniusi közleményében szorgalmazta a 12 év feletti korosztály COVID-19 elleni védőoltását. Mint írják, a gyermekek körében gyakran enyhe formában zajló fertőzés ellenére a kamaszok nagy szerepet játszanak a vírus tünetmentes átadásában, amely a víruscirkuláció fenntartásával kedvez újabb mutációk kialakulásának.

Nyájimmunitást a fiatalok védőoltása nélkül nem érhetünk el, ráadásul a fertőzés kimenetele még gyermekeknél sem megjósolható, ezért hatékony és biztonságos védőoltás jelenlétében súlyos szakmai hiba a gyermekek természetes immunitására építeni.

– olvasható a szervezet közleményében. A HGYE javasolja a 12-18 év közötti korosztály oltását, különös tekintettel

a COVID-fertőzés szempontjából rizikócsoportokba tartozókra

akik külföldi utazáson, nemzetközi tömegrendezvényeken vesznek részt

hozzátartozójuk külföldön dolgozik

rizikócsoportba tartozó hozzátartozóval élnek együtt

nem estek át COVID-19 fertőzésen.

A mRNS oltás hatékonysága kiváló a fiatal korosztályban, a variánsok ellen is véd és a járvány őszi fellángolásának rizikója lényegesen meghaladja az oltás esetlegesen előforduló kockázatait – emeli ki a HGYE. A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen – írta a gyermekorvosi egyesület.

Fontos kérdés a gyermekek oltása vagy nem oltása, és egyben

érzékeny kérdés is a szülők körében

– érzékelteti a téma fontosságát Dr. Mangó Gabriella gyerekháziorvos a közösségi oldalán. Ugyanakkor arra is felhívja a szakember a figyelmet, hogy a posztcovid tünetek a fiatal korosztálynál is felléphetnek. A gyermekeknél okozhat a covid sokszervi gyulladást, fejfájást, látászavart vagy akár depressziót is. A háziorvos emlékeztetett arra, hogy a Pfizer-vakcina alkalmazását a gyermekek körében számos vizsgálat előzte meg.

Jelenlegi oltási tapasztalataink alapján a vakcina nem okoz csupán néhány enyhe oltási reakciót. A szülők attól félnek a legjobban, hogy a serdülőkorú fiatal éppen kialakulóban lévő hormonháztartását boríthatja fel az oltás. Ez enyhe mértékben, rövid időre megtörténhet, de a koronavírus ezt jóval drasztikusabb mértékben, hosszabb ideig teszi.

– írta közösségi oldalán dr. Mangó Gabriella.

A kormányzati tájékoztató oldal felhívja a szülők figyelmét, hogy azoknak a 18 év alatti diákoknak, akik az iskolai oltásra jelentkeznek, magukkal kell majd vinniük a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak pedig a jelentkezési lapot. A tájékoztatás szerint a z oltás Pfizer-vakcinával történik, az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával , illetve a második oltást az első után három héttel adják be ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

(Borítókép: Első osztályos tanulók a dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc általános iskola tanévnyitó ünnepségén 2020. szeptember 1-jén. Fotó: Illyés Tibor / MTI)