Orbán Viktor után Karácsony Gergely is elárulta, mit olvas

A budapesti főpolgármester három könyvet tett közzé, amely szerinte tanulságos olvasmány lehet másoknak is. Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön posztolta ki nyári olvasmányait, amire egyből rárepültek az ellenzéki politikusok.

Most Karácsony Gergely is megmutatta, mit olvasott. A könyvek egyike Ferenc pápa Álmodjunk együtt című írása, amely a főpolgármester állítása szerint „az elmúlt hónapok legmeghatározóbb olvasmányélménye” volt számára. A pápa az írásban a koronavírus-járványról, a klímaváltozásról, a szegénységről, a kirekesztésről és a populista politikáról is kifejtette véleményét.

A városvezető ajánlotta még Rutger Bregman holland történész Emberiség: Mégis jobbak lennénk, mint hittük? című társadalomtudományi könyvét, valamint az Új Egyenlőség szerkesztőségének Kádártól Orbánig című, a rendszerváltás történetét bemutató kötetét.