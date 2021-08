Felborult a gumicsónak, Dunába fulladt egy fiatal lány Gödnél

Tragédia történt Gödnél, miután két fiatal gumicsónakkal szállt a Dunára – írja a Tények nyomán a Blikk. A baleset szombaton történt. Bár a férfit szinte azonnal sikerült megmenteni, a fiatal lány holttestét csak vasárnap délelőtt találták meg.

A gumicsónak akkor borult fel, amikor a férfi felállt, hogy megfogjon egy faágat, és később az is kiderült, hogy a fiatalok a baleset előtt alkoholt fogyasztottak. Mentőmellényt egyikük sem viselt.

A fiatalokon többe is próbáltak segíteni, például egy hajós, és a közelben táborozó fiatalok is, azonban csak a férfit tudták kihúzni a vízből. A 22 éves lányt élőlánccal, sőt halradarral is próbálták keresni, de holttestét csak vasárnap sikerült kiemelni a vízből.