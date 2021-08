Még mindig milliókról dönthet Eszenyi Enikő a Vígszínházban

A Vígszínház jelenlegi vezetése felszólította Eszenyi Enikőt, hogy távozzon két olyan alapítvány elnökségéből, amely összesen 500 millió forint támogatásról dönt. Az alapítványok által a Blikk információi szerint kezelt mintegy félmilliárd forint a teátrum saját költségvetését egészítheti ki.

Sajnos a sokak által remélt változás a kuratóriumok személyi összetételében eddig nem történt meg, de továbbra is bizakodunk az érintettek együttműködésében

– nyilatkozta a lapnak Mádi Zoltán, a Vígszínház gazdasági igazgatója.

Beszélt arról is, hogy az alapítványok kuratóriumának összetételébe a Vígszínháznak nincs jogi lehetősége beleszólni. „Hónapokkal ezelőtt jeleztük, hogy – elegánsan fogalmazva – szerencsésebb lenne, ha a Vígszínházhoz jelenleg is napi szinten kötődő személyek vinnék az alapítványok ügyeit. Ezt most is így gondoljuk” – tette hozzá.