Kettészakadt Magyarország, 20 fok a hőmérsékletkülönbség kelet és nyugat közt

Hétfőn napközben az ország nyugati felén az eső lehűtötte a kedélyeket, keleten viszont még délután is hőség és napsütés volt jellemző. Estére azonban fordulhat a kocka: Nyugaton derülés, Keleten lehűlés várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta: hétfő estére nyugaton lassan csökken a felhőzet, kiderül az ég és megszűnik a csapadék, viszont mindeközben keletre megérkezik a lehűlés és az eső. Országos szinten a késő esti 18–25 fokról hajnalra 10–18 fok közé csökken a hőmérséklet – közölték.

A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NÉGY MEGYE (GYŐR-MOSON-SOPRON, VESZPRÉM, KOMÁROM-ESZTERGOM, ZALA) KIVÉTELÉVEL MINDENhol ELSŐFOKÚ, CITROMSÁRGA RIASZTÁST ADOTT KI.

„Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat” – írták.

Kép: OMSZ

Kedd délelőtt a frontfelhőzet a Tiszántúlt is elhagyja, ezután többórás napsütés, illetve erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. A frontális csapadék keletre távozik, de mögötte még több helyütt is eső, záporeső, zivatar alakulhat ki. A szél is erős marad, akár viharossá fokozódhat. Országos szinten a legmagasabb nappali hőmérséklet 22–27 fok között alakul, keleten és délkeleten lesz a legmelegebb.

Húsz fokos különbség hétfő délután

Az Időkép szerint hétfő délután a front lassan halad kelet felé. A Dunántúlon sok helyütt már a 20 fokot sem érte el a hőmérséklet, de a magasabban fekvő területeken ennél hidegebb időjárás is előfordult már.

A PILIS-TETŐN ÉS NAGY-HIDEG-HEGYEN NAPKÖZBEN MINDÖSSZE 13-14 FOKOT MÉRTEK A LEGMELEGEBB ÓRÁKBAN.

Mindeközben a Tiszántúlon és délkeleten hétfő délután még nyoma se volt a lehűlésnek, itt ugyanis

NAPOS IDŐ MELLETT TÖBB HELYEN 32–34, SŐT NÉHOL AKÁR 35 FOKIG MELEGEDETT A LEVEGŐ.

Kép: Időkép

Vagyis az ország legmelegebb és leghidegebb pontja közötti hőmérséklet-különbség a húsz fokot is meghaladta. De, mint írtuk, keleten sem tart sokáig a hőség, hétfő estére már ott is beköszönt az eső, zápor, zivatar.