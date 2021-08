Moldova György kórházban van

A 87 esztendős, Prima Primissima-díjas Moldova György felesége tavaly halt meg, az író pedig azóta új társra lelt – írja a Blikk. Kerüli a nyilvánosságot, sőt, két hete a veresegyházi magánkórház lakója, komolyabb baja viszont szerencsére nincs.

Mégis itt a helyem, mert vigyáznom kell egy csodálatos asszonyra, Palotás Katalinra, irodalmi szerkesztőmre Több mint húszéves barátság a miénk, és mondhatom, Kati a sors ajándéka számomra

– fogalmazott, majd beszélt arról is, hogy a feleségét, akivel ötven évig együtt élt tavaly vesztette el. Meggyászoltam, és most Katalinnal kapaszkodunk össze, igazi lelki társként. Talán több is annál. Neki műtötték a csípőjét itt, és én beköltöztem hozzá, hogy vigyázzak rá – tette hozzá Moldova György.

A lapnak az író arról is beszélt, hogy bár azt hitte, hogy már kiírt magából mindent, még dolgozik. Nemrég a felesége halála után jelent meg a Hátsó lépcső című műve, amelyben nőügyiről írt, jelenleg pedig a feleségéről ír, a könyv pedig ősszel kerül majd a boltok polcaira Két szerelem címmel.