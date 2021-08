Rákay Philip Hajnal Miklósnak: „Te hazugozol, te politikai kisegítő iskolás hülyegyerek”?

Durván egymásnak esett a Facebookon Rákay Philip kormánypárti magyar médiaszereplő, valamint Hajnal Miklós, a Momenutm elnökségi tagja.

Mindennek az az előzménye, hogy a Momentum a múlt héten azt állította: Rákay ménesbirtokáról egy templom elé hordják a trágyát.

Rákay erre reagálva azt mondta az ATV-nek, hogy a konténer csak ideiglenesen állt a templom közelében és szerinte addig sem zavart senkit.

Hajnal erre kontrázott vasárnap a Facebookon. Szerinte Rákay hazudott, ugyanis a konténer már több alkalommal is ott áll. „A helyi lakosok nem most fotózták le először a konténerét, hanem januárig visszamenőleg is kaptunk róla képeket” – írta, bejegyzéséhez pedig mellékelt többek közt egy olyan fotót is, amelyen a hóban látható a konténer.

Erre több se kellett Rákaynak, kommentben vágott vissza.

Te hazugozol, te politikai kisegítő iskolás hülyegyerek?

– kezdte bejegyzését, majd azt írta, hogy szerinte még Fekete-Győr Andrásnál is szánalmasabb, amit Hajnal csinál, valamint hogy „a Momentumnál hazugabb, destruktívabb formáció nem létezett az elmúlt 30 évben”.

Hozzátette: korábban azért volt ott a konténer, mert zöldhulladékot szállítottak el a saját költségükön.

A bűzről hazudoztok egy erdő szélén, egy olyan templom közvetlen szomszédságában, amely mellett az 1700-s évek közepe óta állt istálló...

– írta vasárnap este.

Erre aztán Hajnal hétfő délután ezelőtt egy másik kommentben válaszolt Rákaynak.

Mindannyian tudjuk, hogy valóban ott állt a büdös, lótrágyás konténer, hiszen helyi lakók szóltak erről nekünk. A fellépésünk jogos és hatásos is volt, hiszen azóta elvitte azt onnan. 2022-ben véget vetünk a fennhéjázó kiskirálykodás rendszerének

– írta a Momentum politikusa.