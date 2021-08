Semjén Zsolt: a vadászok a legnagyobb természetvédők

Magyarország felkészült a Vadászati Világkiállítás megrendezésére – mondta Semjén Zsolt hétfőn Keszthelyen az MTi szerint.

A miniszterelnök-helyettes a Vadászati Múzeum új épületszárnyának avatóján beszélt. Kifejtette: tematikában, földrajzilag és időben is a teljességre törekszenek az egy hónap múlva nyíló „Egy a Természettel” nevű Vadászati és Természeti Világkiállítás megrendezésével, mindenről szó lesz itt, ami csak érintőlegesen is kapcsolódik a vadászathoz. Hagyományos vadászat, trófeák, preparátorok versenye, vizes élőhelyek, horgászat, lovas sportok, kutyák, solymászat, művészetek és gasztronómia egyaránt része a grandiózusra tervezett kiállításnak – sorolta fel Semjén Zsolt.

A politikus szerint a világkiállítás három hete után is megmaradnak azok az értékek, amelyeket ott bemutatnak, ezek mind méltó helyre kerülnek, a tíz tonna agancs felhasználásával készülő üdvözlőkapu például Keszthelyen lel majd új otthonra.

Ahol betiltották a vadászatot, ott romlik a vadállomány

– tette hozzá a miniszterelnök-helyettes, utalva arra, hogy ezekben az országokban nincs elég pénz az orvvadászok elleni védekezésre,

és az ott élők sem érdekeltek a vadvilág védelmében, az élőhelyek fenntartásában, fejlesztésében.

Semjén Zsolt után Nagy István agrárminiszter is arról beszélt, hogy a vadászok a legaktívabb természetvédők közé tartoznak.

A természetvédelem, a vadászat, a gasztronómia, a minőségi pálinkafogyasztás szervesen összekapcsolódnak, nemzeti összetartozásunk formálói

– mondta a miniszter.

Kovács Zoltán, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos megerősítette, hogy egy hónappal a rendezvény megnyitója előtt „lassan a helyére kerül minden mozaik”.

Vadászat nélkül nincs fenntartható természetgazdálkodás

– fogalmazott Kovács Zoltán, aki nemrég az ország érdekeként emlegette a kiállítást.

Pálinkás Róbert, a vadászati múzeumot is magába foglaló Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatója, a Zala Megyei Vadászszövetség elnöke elmondta: tíz évvel ezelőtt tűzték ki azt a célt, hogy Keszthelyen vadászati központ legyen, ennek eredménye, hogy a világkiállítás egyik kiemelt vidéki helyszíneként is szerepel. Jelezte, hogy erre az alkalomra megújult a több mint 300 vadászható fajt bemutató múzeum, amely a bővítés révén két új diorámával is gazdagodott.

A vadászkiállítással összefüggésben csak a kitömött állatokra 50 millió forintot költöttek el eddig. Azt viszont még mindig nem tudjuk biztosan, hogy hány milliárdba kerül a világrendezvény, de a legutóbbi értesülések 70 milliárd forintról szóltak.