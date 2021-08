Százmilliókat bukhat Tatabánya a „Tulipános Ház” felújításán

Nincs könnyű helyzetben Tatabánya egyik legpatinásabb épülete, a Tulipános Ház annak ellenére, hogy a külső szemlélő nézőpontjából tekintve fel van újítva. Pedig száz éve, amikor megépítették, az akkori település közösségi életének egyik kulcsfontosságú helyszíne volt. A Magyar Általános Kőszénbánya Vállalat volt a beruházó, mely magának a településnek a létrejöttében is fontos szerepet játszott. E ház volt a bánya tiszti kaszinója, a város legreprezentatívabb épülete, mely Tatabánya óvárosi részén található.

A szocializmus évei alatt a szórakozási funkcióját elvesztve először pártközpontként, majd a bánya egyik cégének központjaként hasznosították, de laborok is működtek benne. A rendszerváltás után magántulajdonba került, ám a tulajdonos nem bizonyult gondos gazdának, így évtizedeken át folyamatosan romlott az állapota, ezen a műemléki védettségi státusza sem változtatott. Alagsor, földszint, emelet – összesen 4000 négyzetméter állt és pusztult kihasználatlanul.

A méltatlan állapot megszüntetésének szándékával a város akkori vezetése 2014-ben az épület megvásárlása mellett döntött, és a Modern Városok Program keretében, uniós forrásból el is indította a rekonstrukcióját 2018 májusában. A projekt nagyságrendileg 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő összegből kihozható volt. A közbeszerzésen győztes pályázó azt vállalta, hogy 2019. május 31-ére elkészül a teljes körű felújítással. Közben vizesedésre és gombásodásra hivatkozással ugyan a kivitelező szerződésmódosítást kért, de úgy tűnt, még így is tartható az önkormányzati választások előtti (október 10-ei) határidő. Aztán nem így lett. Menet közben újabb szerződésmódosítást kértek, ezt azonban már nem írta alá a polgármester.

Elbénázott százmilliók

Október közepén a választók a váltás mellett döntöttek, a várost kilenc éven át vezető, fideszes Schmidt Csaba helyett a baloldali pártok által támogatott, független Szücsné Posztovics Ilonának szavazták meg a városvezetői széket. A Tulipános Házon pedig messze a határidőn túl is fúrtak-faragtak a kivitelezők, végül 2020. május 31-én kezdődhetett meg a műszaki átadás-átvétel, az önkormányzat szerint pedig sikeresen le is zárult. Erre utal legalábbis, hogy augusztusban a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivataltól kérték a használatbavételi engedély kiadását. Csakhogy a hatóság ezt megtagadta.

Schmidt Csaba az Indexnek azt mondta, arról van szó, hogy balesetveszélyesek a lépcsők, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem azonosak a lépcsőfokok közötti fellépőmagasságok, nem működtek a liftek, bizonyos támfalaknál pedig egyszerűen nem volt korlát, de biztonsági szempontból a kerítéssel sem volt minden rendben.

Ennek fényében felvetődik a kérdés, hogy az önkormányzat szakirodája, illetve a megbízott műszaki ellenőr milyen szempontok alapján hagyhatta jóvá a munkaterület átvételét.

Miután kiderült a gikszer, az új városvezetés tavaly nyár végén a használatbavételi engedély kiadásának felfüggesztését kérte. Ez idő alatt újabb hibákra derült fény, az ajtókról lepergett a festék, felpúposodott a parketta. Információink szerint most szeptemberre kerülhet egyenesbe a történet, legalábbis ami a műszaki vonatkozásait illeti.

A szerződésben ugyanis az állt, hogy ha a vállalkozó nem teljesít határidőre, akkor kötbért kell fizetnie, ami 30 napnál hosszabb késés esetén nettó 206 millió forint lett volna. Schmidt Csaba szerint azonban nem követelte és most sem követeli az önkormányzat ennek a kifizetését, arra hivatkozva, hogy az új városvezetés is módosította a szerződést, és az abban szereplő határidőt tartotta a vállalkozó. E módosítással egyébként plusz 25 millió forinttal nőtt a kivitelezési összeg, mert pótmunkák elvégzése is szükségessé vált. A határidő ilyen mértékű meghosszabbítása azért is érdekes, mert az egész munkára eredetileg (tervezésekkel) 12 hónap állt rendelkezésre.

Egy biztos: a felújítás nem akkor tekinthető elvégzettnek, ha a megjelölt határidőben leteszik a szerszámokat, hanem akkor, ha az elvégzett munkára kiadható a használatbavételi engedély.

Az önkormányzat testületi ülésén többen is felvetették, hogy miért nem követeli a város a kötbért. A Tulipános Háznak egyébként közösségi funkciót terveztek, alsó szintjén egy állandó interaktív kiállítás mutatná be a város bányászati múltját, a bejárati szint díszterme rendezvényeknek, konferenciáknak, esküvőknek lenne a helyszíne, de egy étterem is nyílna itt, fent pedig ugyancsak időszaki eseményeknek, kiállításoknak biztosítana helyet az épület. Most a kieső bevételek mellett az is veszteséget jelent, hogy a tavaly felvett 15 munkatárs nem tudta megkezdeni a munkát, miközben 4-5 hónapon át bért kellett számukra fizetni.

Kerestük az önkormányzatot is, egyebek mellett arról érdeklődve, hogy miért nem követelte a kivitelezőtől a kötbért. Arra is rákérdeztünk, hogy mekkora kár érhette az önkormányzatot azzal, hogy még mindig nem tudták megnyitni a házat. Válaszokat egyelőre nem kaptunk.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal lapunkat arról tájékoztatta, hogy Tatabánya 2021. augusztus 16-án kezdeményezte a „Tulipános Ház” használatbavételi eljárásának folytatását.