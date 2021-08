Akár 80 ezer forint is ütheti a nyugdíjasok markát

Vasárnap jó hírre ébredhettek az idősek, ugyanis Orbán Viktor a Kossuth rádióba egyebek mellett bejelentette: a kedvező mértékű gazdasági növekedés miatt várhatóan 50-56 ezer forint nyugdíjprémiumot kaphatnak a nyugdíjasok még az év vége előtt.

Ebben a juttatásban több mint kétmillió-hatszázezren részesülnek – mondta el Farkas András nyugdíjszakértő az Indexnek, hozzátéve, hogy a plusz juttatás nemcsak az öregségi nyugdíj mellé jár, hanem vonatkozik körülbelül félmillió egyéb ellátottra is, így ez az összeg jár a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve a korhatár előtti ellátás mellé is,összesen.

azonban nem nyugdíjprémiumként illeti meg az érintetteket, hanem egyszeri ellátásként.

A nyugdíjszakértő elmondta hogy, várható volt a bejelentés, amelynek indokaként a kedvező mértékű gazdasági növekedést említette. A szakértő kifejtette, az előrejelzések szerint nem a korábban tervezett 4,3 százalék, nem is a többször emlegetett 5,5 százalék lesz a GDP éves növekedése, hanem

ennél is magasabb szám sejthető a miniszterelnöki bejelentés mögött.

A nyugdíjszakértő számításai szerint egy 50-56 ezer forintos nyugdíjprémium bejelentése mögött 6-6,3 százalékos GDP-növekedés állhat.

Farkas András azonban még ennél is pozitívabban értékeli a helyzetet.

Lehet ennél is nagyobb lesz az összeg, az elemzők jó része is 6 százalék körüli GDP-t vár, így ez a nyugdíjprémium akár a törvényi maximumot is elérheti, ami 80 ezer forint.