Csaknem 7 millió forint uniós pénzből újították fel egy nemzeti dohánybolt épületét

„Van annak bája, amikor egy nemzeti dohányboltnak helyet adó hatalmas épület felújítására adnak uniós pénzeket” – fogalmaz Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő megjegyzi, „önmagában is vicces”, hogy ezeket a támogatásokat a versenyképesség javítására kellene fordítani, de a dohányboltok nem versenyeznek az égadta világon senkivel, hiszen

évtizedekre kizárólagos engedélyt kaptak a „csókosok” a dohány árusítására.

A bejegyzésében képpel is illusztrálja az Öcsödön található épületet. Kitért arra is, hogy egy sor kicsi, nem túl jó állapotú üzletet is látott, amelyekre tényleg ráfért volna a felújítás.

Kiemelte, ahogyan a dohányboltokat, úgy az uniós pénzeket is nagyon sokszor a Fideszhez való hűség alapján osztják.