Müller Cecília: A negyedik hullám küszöbén vagyunk

A koronavírus elleni oltás felvételére buzdított az országos tiszti főorvos kedden a közmédiában, kiemelve, hogy a negyedik hullám küszöbén vagyunk, és akik még nem kapták meg a vakcinát, azok védtelenek.

Müller Cecília elmondta, hogy mindössze 0,2 százalékos újrafertőződési arányt mutattak ki azoknál, akik a koronavírus ellen Magyarországon használt vakcinák szükséges dózisát megkapták.

Az országos tiszti főorvos kifejtette, hogy a Magyarországon rendelkezésre álló hatféle oltóanyag rendkívül hatékonynak bizonyult.

Öt és fél millióan már megkapták a különböző oltóanyagok szükséges dózisait, így ők már védettnek számítanak. A 0,2 százalékos újrafertőződés „rendkívül jó arány”, és a kevés megfertőződött esetében is jellemzően enyhe tünetekkel folyt le a megbetegedés – tette hozzá.

Mindez azt mutatja, hogy újrafertőződés előfordulhat, de rendkívül ritkán, és akkor is jellemzően enyhe lefolyású a betegség, nincs szükség kórházi kezelésre, gépi lélegeztetésre – összegezte. Müller Cecília közölte: a koronavírus-fertőzés megelőzésére a védőoltás felvétele az egyetlen hatásos védelem.

Az előző hullámoknál is látni lehetett, hogy a fiatalok, egészségesek is megfertőződhetnek – emlékeztetett Müller Cecília. Hangsúlyozta, hogy meg kell akadályozni, hogy fogékony szervezet, vagyis oltatlan, védtelen szervezet maradjon annak a környezetében, aki fertőzhet.

Csak akkor szűnik meg a vírus terjedése, ha nem talál fogékony szervezetet – tette hozzá.

Müller Cecília emlékeztetett arra, hogy nyolc hónapja adják be a védőoltásokat Magyarországon, és kampányokat is szerveznek a vakcinálás népszerűsítésére. A következő ilyen kampány az iskolakezdéshez kapcsolódik, azonban a gyerekek oltásával nem kell megvárni, most is lehet regisztrálni, és fel lehet venni a vakcinát az oltóhelyeken – tette hozzá.

Müller Cecília szerint a sokféle vakcina és a megfelelő oltóanyag-mennyiségnek köszönhetően tart Magyarország ott, ahol. Ezért bízik abban, hogy a kétkedők is csatlakoznak, így a „negyedik hullám könnyebben vehető lesz Magyarországon”.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a delta-vírusvariánsról tudják, mintegy hatvan százalékkal fertőzőbb a brit mutánsnál. A szennyvízből nyert múlt heti adatok is azt mutatják, hogy a negyedik hullám küszöbén vagyunk. Elsősorban Budapesten és Szegeden mértek nagyobb koronavírus-koncentrációt, de az országos átlag is növekszik, már elérte azt a szintet, amelyet a második hullám küszöbén tapasztaltak – mondta.

Aki felvette a védőoltás minden dózisát, annak nagy valószínűséggel már nem kell tartania a negyedik hullámtól, akik viszont még nem, azok védtelenek.

Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy kialakul a nyájimmunitás!

Akkor fog csökkenni a fertőzések száma, ha egyenként, egyénenként válunk védetté a védőoltás révén – tette hozzá a tiszti főorvos.

Közölte: a harmadik oltás felvételét nem javasolják a teljes lakosságnak, mivel az egészséges szervezetben a jellemzően két dózisból álló védőoltási sorral kialakul az oltóanyag szintjének megfelelő védettség.

Vannak viszont olyan csoportok, például az immunhiányos betegek, akiknél az immunválasz gyengébb lehet. Ide tartoznak az idősek is, akiknek szintén gyengébben reagál a szervezetük – mondta Müller Cecília.

Ezzel együtt rámutatott: Magyarországon senkit nem zárnak el a harmadik oltás lehetőségétől.

Aki úgy érzi, hogy szeretne harmadik oltást, hogy még inkább megerősítse immunrendszerét, élhet a lehetőséggel – mondta Müller Cecília, de hozzátette: mindenkinek azt javasolja, hogy oltás előtt konzultáljon orvossal.

Magyarországon heterológ oltást, vagyis különböző technológiával készült vakcinák beadását javasolják – fűzte hozzá.