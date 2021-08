Megjöttek az adatok: 5,7 millió felett az oltottak száma

Keddre (5355 mintavétel alapján) 82 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 203 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon, derül ki a frissen publikált esetszámokból, amik a kormány koronavírusról tájékoztató oldalán olvashatók.

Meghalt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 054 fő, írják.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 772 241 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 8908 fő.

241 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 8908 fő. 81 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen a tájékoztatás szerint.

A beoltottak száma 5 703 883 fő, közülük 5 503 365 fő már a második oltását is megkapta.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a delta-vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, a negyedik hullám jelei több országban is érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál, vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.