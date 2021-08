Bankhitelből vásároltak a bordélyházat üzemeltető drogkereskedők

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a vádlottak büntetésének súlyosítását is indítványozza abban az ügyben, amelyben a vádlottak Kolumbiából és Ecuadorból hoztak, illetve hozattak be kábítószert, Vas megyében pedig bordélyházat üzemeltettek.

A Győri Törvényszék a 2021. május 21-én kihirdetett ítéletében a vádlottakat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítésének bűntettében – az I. rendű vádlottat még lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntettében – mondta ki bűnösnek, ezért halmazati büntetésül

az I. rendű vádlottat 10 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra és egymillió forint összegű pénzbüntetésre,

míg a III. rendű vádlottat 7 év fegyházbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra és ötszázezer forint összegű pénzbüntetésre ítélte, valamint forint-, euró-, peso-összegek, ingóságok és ingatlanok vonatkozásában vagyonelkobzásokat rendelt el.

A nem jogerős ítélet szerint az I. rendű vádlott a részben Magyarországon megvett, részben Dél-Amerikából behozott jelentős mennyiségű kokainnal való kereskedésből rendszeres jövedelemre tett szert. A kokain behozatalához hölgyismerőseit is igénybe vette. A segítőjét Németországban ítélték el.

Más alkalommal – egyéb célra igényelt banki hitelből finanszírozott – 4 kilogramm kokaint foglaltak le Győr-Moson-Sopron megyében.

Az I. rendű vádlott élettársával Szombathelyen bordélyházat tartott fenn, amelyben egy tucat hölgy nyújtott szexuális szolgáltatásokat. Az I. rendű vádlott engedély nélkül még pisztolyt és lőszereket is tartott.

A másodfokú ügyészség szerint a kiszabott büntetések nem tükrözik az egyenként is jelentős tárgyi súlyú bűncselekmények halmazatát és a vádlottak személyében rejlő társadalomra veszélyesség rendkívül magas fokát. Mindez az I. rendű vádlott esetében megnyilvánul a kábítószer-kereskedelem során a beszerzés és végrehajtás rendszerességében, megszervezésében és irányításában is, mindkét vádlott esetében pedig még abban is, hogy létfenntartásukat kábítószerrel és prostitúció elősegítésével kapcsolatos bűncselekményekből biztosították.

Miután a törvényszék – az ügyészség meglátása szerint – a súlyosító körülményeket nem teljeskörűen tárta fel, illetve nem megfelelő súllyal értékelte, ezért is a fellebbviteli főügyészség a kiszabott szabadságvesztések, mellékbüntetések, pénzbüntetések jelentős súlyosítását indítványozza – olvasható a Magyar Ügyészség közleményében.