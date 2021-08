Erdő Péter: Ilyenre még nem nagyon volt példa

Erdő Péter bíboros volt szerda este a HírTV Magyarország élőben című műsorának a vendége, ahol a közelgő, Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról is beszélt, amelyen a konstantinápolyi pátriárka is részt vesz majd.

A Hungexpóban rendezkedünk be, amely 10 ezer fős, de a biztonsági intézkedések miatt szétültetés lesz úgymond, csak 5 ezer fő jöhet be. Már szinte teltház van. Mindenhonnan jönnek a katolikus vezetők, nyugatról és keletről is, amire még nem nagyon volt példa