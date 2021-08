Jön még egy front, ennél már csak hidegebb lesz a héten

Szerdán északon és nyugaton több órára is kisüthet a nap, máshol inkább a felhők lesznek túlsúlyban, de öröm az ürömben, hogy csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor – tájékoztat az Időkép. Írnak arról is, hogy kell egy kis szélre is számítani, az északi-északkeleti szél többfelé élénk lesz, nyugaton és északkeleten pedig akár erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 7–16, délután 20–25 fokot mérhetünk. Veszélyjelzést mára nem adott ki a meteorológiai szolgálat.

Csütörtök délután aztán újabb hidegfront érkezik esővel, záporokkal. Előtte az ország nagy részén több órára is kisüthet a nap, több felhő északon, északnyugaton lesz. Északon erős lesz a nyugati szél; 21–27 fokos maximumokra számíthatunk.

Péntekre még hidegebb lesz a front miatt, ezen a napon maximum 23 fokig melegszik a levegő. Eleinte délen többfelé eshet, délután futó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északon szeles lesz az idő.

A hétvégén változékony, hűvös időre van kilátás, mindkét nap szórványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Szombaton általában gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, vasárnapra többfelé feltámad, a Dunántúlon felerősödik a szél, 19–25 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Forrás: Időkép

(Borítókép: Szivárvány a Krúdy Gyula utcából fotózva Nyíregyházán 2021. augusztus 24-én. MTI/Balázs Attila)