John Travoltával és lányával fotózkodott Gulyás Gergely

A fideszes politikus a Facebookon tette közzé fotóját.





A képen Gulyás Gergely John Travoltával, Ella Bleu Travoltával és Káel Csaba filmügyi kormánybiztossal látható Budapesten, a Matild palotában, amelyről ebben a cikkünkben foglaltuk össze a legfontosabb tudnivalókat.

Travolta és lánya a Get Lost című film forgatása miatt érkezett Magyarországra. Nemrég az is kiderült, hogy a filmet többek közt Tiborcz István híres kastélyszállójában forgatják le. Gulyás mellett Árpa Attila is fotózkodott már Travolta lányával.