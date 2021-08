250 ezer forintért adták el prostituáltnak a fiatal lányt Németországba

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség emberkereskedelem bűntette miatt vádat emelt négy férfi és négy nő ellen, akik közül az egyik férfi 2019 júliusában egy kiszolgáltatott lányt eladott egy örömlányok futtatásával foglalkozó családnak, akik a sértettet Németországba vitték és prostituáltként dolgoztatták.

A vádirat szerint a 18. életévét betöltött sértettet a nyugdíjas nagymamája tartotta el, nehéz anyagi körülmények között éltek. A fiatal lány eladói végzettséget is szerzett, de munkahelyet nem talált magának. Önálló keresete nem volt, a nagymamájával is megromlott a kapcsolata, így többször napokra eltűnt otthonról.

2019. július 3-án a sértett elment otthonról, több városban is csavargott, majd néhány nappal később Kiskunmajsán összeismerkedett egy helybéli férfivel. Közösen pénzt akartak szerezni úgy, hogy a férfi „közvetítők” segítségével eladja a lányt olyan személyeknek, akik örömlányokat futtatnak, majd a sértett visszaszökik és a kapott pénzt elosztják – írja az ügyészség a honlapján.

A kiskunmajsai vádlott felvette a kapcsolatot egy Szeged környéki testvérpárral. A „közvetítő” testvérek 2019. július 11-én elvitték a sértettet Mindszentre. Itt a lányt 250.000 forintért eladták egy helybéli nőnek és a fiának. A „közvetítők” és a kiskunmajsai vádlott, aki tudta, hogy a sértettet külföldön fogják örömlányként dolgoztatni, a kapott pénzt elosztották egymás között, a lány pedig a házban maradt.

A sértettet „megvásárló” család tagjai kihasználták a lány kiszolgáltatott helyzetét, hogy a sértett prostitúcióból eredő pénzét megszerezzék. Az egyik családtag fényképeket is készített a lányról, de a sértettet végig felügyelet alatt tartották, a telefonját is elvették, ezért nem tudott megszökni tőlük.

2019. július 13-án a család egyik tagja a lányt egy busszal Németországba, Nürnbergbe szállította, ahol egy lakásban örömlányként kellett dolgoznia. Az utazás előtt a sértettnek az igazolványát is át kellett adnia. Németországba megérkezve a sértettről készült képeket feltették egy internetes oldalra is, hogy így reklámozzák a sértett szolgáltatásait. A kiszolgáltatott lánynak július 16-tól 28-ig kellett prostituáltként dolgoznia úgy, hogy a kapott pénzt le kellett adnia az őt felügyelő családtagnak.

A sértett igazolványa is az őt éppen felügyelő vádlottnál volt, a lakást csak kísérettel hagyhatta el. Azt is közölték a lánnyal, hogy ha nem csinálja, akkor nem tud majd visszamenni Magyarországra. Közben a kiskunmajsai vádlott és a sértett nagyanyja is keresni kezdték a lányt, a nagyszülő a rendőrséget is értesítette. Ezt a vádlottak is megtudták, ezért 2019. július 28-án visszaadták az igazolványát és hazaengedték Magyarországra.

A vádlottakat a főügyészség minősített emberkereskedelem bűntettével vádolja és végrehajtandó fegyház, illetve börtönbüntetés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta velük szemben.