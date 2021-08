Az eucharisztikus kongresszus lebonyolítását is operatív törzs felügyeli

Megalakult a szeptember 5–12. közötti budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolítását felügyelő operatív törzs csütörtökön – jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Budapesten.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy az állam semmilyen formában nem szól bele az egyház által rendezett programokba, vagy azok tartalmába, az operatív törzs elsődleges feladata a rendezvényre látogatók biztonságának szavatolása.

Semjén Zsolt egyházügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy a nemzetközi rendezvény két szempontból is különleges: egyrészt, mivel a pápa is ellátogat a zárómisére, másrészt, mert azon az ökumenizmus jegyében a keleti ortodox egyházak, protestánsok és zsidó felekezetek is részt vesznek.

A pápa szinte soha nem vesz részt személyesen az eucharisztikus kongresszusokon, általában legátust küld, ezért a katolikus egyházfő budapesti látogatása gesztusnak tekinthető

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy Ferenc pápa találkozik majd Magyarország legfőbb állami vezetőivel is.



Semjén Zsolt szerint a kongresszus különböző programjain többszázezren vesznek majd részt, magára a szeptember 12-i zárómisére pedig mintegy százezer embert várnak.