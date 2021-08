Az ittas vezetés, a büntetőfékezés és a piroson áthajtás a három legfőbb szabálysértés, amelyet a magyar autósok a legveszélyesebbnek tartanak – tudható meg a Magyar Suzuki és az Ipsos közös, reprezentatív lakossági felméréséből.

Magyarországon a tavalyi évben a járművezetők hibájából adódó

balesetek 10 százaléka következett be részeg sofőrök miatt,

így elmondható, hogy a nagy többség felelősségteljesen viselkedik vezetés előtt és közben is, legalább is az alkoholfogyasztás kérdésében. Nincs külön statisztika a büntetőfékezés és a piroson való áthajtás miatt bekövetkezett balesetekről, azonban nem véletlen, hogy az ezeket elkövetőket akár három év szabadságvesztéssel is büntethetik.

A kutatás résztvevőinek 95 százaléka kifejezetten balesetveszélyesnek tartja, ha rossz állapotú járművel közlekedünk. A számok alapján ebben is szabálykövetőek a magyar autósok, mert a járművek műszaki hibájából adódó balesetek száma kevesebb mint 1 százalék volt 2020-ban.

Ellentmondás látszik a megkérdezettek véleménye és a statisztikai adatok között, mert a közúti közlekedési

balesetek háromnegyede gyorshajtás, az elsőbbségi vagy a kanyarodási szabályok megszegése miatt történt a tavalyi évben,

miközben a kérdőív kitöltőinek 92 százaléka nagyon balesetveszélyesnek tartja az indexhasználat elmulasztását, amely kanyarodáskor is kötelező és elengedhetetlen.

Sokkal megengedőbbek a magyar autósok a vezetés közbeni dohányzással, evéssel, a zebrán kívüli átkeléssel, illetve a leállósáv használatával, valamint a jobbra tartás elmulasztásával vagy a hangos zenehallgatással, hiszen a megkérdezettek többsége szerint ezek a cselekmények a legkevésbé veszélyesek.

Kiemelhető a felmérésből az is, amit feltehetőleg számos autóvezető megtapasztalt már, hogy közlekedő társaik sokan nem megfelelő mentális állapotban, idegesen, feszülten vezetnek. Az adatok alapján az is elmondható, hogy a magyarok 75 százaléka szerint elengedhetetlen betartani a KRESZ-t, és 73 százalékuk úgy véli, hogy számos baleset mégis a szabályok figyelmen kívül hagyása miatt történik.