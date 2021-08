Vihar a vétó miatt, szökevény hercegné, van rosszabb a táliboknál

Akinek már hiányzott a kampány, az most elégedetten hátradőlhet: Karácsony Gergely bejelentése, miszerint megvétózná a budapesti atlétikai világbajnokság megrendezését, hivatalosan is lezárta a politikai uborkaszezont. Napi hírösszefoglaló, avagy erről írt az Index csütörtökön.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán jelentette be, hogy felkéri a fővárosi közgyűlést, vonja vissza hozzájárulását a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez. Ezt azzal indokolta, hogy a kormány megszegte azt a megállapodást, amelyben a Diákváros megépítése volt a feltétele a sportrendezvény támogatásának. Részletek itt!

A nagy vihart kavart bejelentést a miniszterelnökség komolytalan figyelemelterelésnek minősítette, a Demokratikus Koalíció magának követelte az elsőséget, Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó pedig óriási veszteségről beszélt. Az Index közben megmutatta, hogy áll most a Nemzeti Atlétikai Stadion építése.

Éjjel az utolsó magyar katonák is hazatértek Afganisztánból, és ezzel lezárult a tálib hatalomátvételt követő mentőakció. Pár órával ezután robbanások rázták meg a kabuli repülőteret, a merényletnek több mint tíz halálos áldozata volt.

A várható támadásra több ország titkosszolgálata is figyelmeztetett, a háttérben pedig azt a terrorcsoportot sejtik, amelytől még a tálibok is tartanak. Az ISIS-K nevű szervezetet ebben a cikkünkben mutattuk be.

A városvezetőket bemutató sorozatunkban Győr kardiológus polgármesterével, Dézsi Csaba Andrással beszélgettünk, aki kötelezővé tette volna a vakcinákat, szigetet épít a Dunára és megmenti a papagájokat. Interjúnkat itt olvashatja el.

Rubint Réka a Facebookon jelentette be, hogy férje, Schobert Norbert rosszul lett, és kórházba vitték. A mentőknek sikerült stabilizálni az állapotát, felesége pedig folyamatosan a betegágyánál van. Bővebben itt!

A monacói hercegné hónapokkal ezelőtt a családja nélkül utazott Dél-Afrikába, ahonnan azóta sem tért vissza. Most azonban a férje és gyermekeik meglátogatták a hivatalos verzió szerint orvosi kezelésen átesett hercegnét, aki egyes hírek szerint a családi botrányok miatt menekült el az udvarból. Részletek itt!

Az egyik legidegesítőbb kérdésnek jártunk utána: tényleg más íze van a dobozos kólának, mint az üvegesnek? És a sörnek is? Cikkünkből kiderül, hogy kémiai magyarázat áll-e a háttérben, vagy csak az agyunk csap be minket.

FEMINA: Ólommal fehérített bőr, pórsáfránnyal színezett ajkak: a kínai nők számára évezredekkel ezelőtt is fontos volt a jó megjelenés és a vonzó külső. A Femina cikkéből kiderül, milyen volt a tökéletes nő az ókori Kínában.

DÍVÁNY: Véget ért a Lidl és a Dívány közös pályázata, amelynek keretein belül idén is kerestük az év legszuperebb tanárát. A Dívány cikkéből megismerhetjük a testnevelés–biológia szakos győztest.

AZ ÉN KUTYÁM: Ma minden az ebekről szól, a ugusztus 26-án világszerte a kutyákat ünnepeljük. Az Én Kutyám cikkében felsoroltuk, hogyan kedveskedhetünk kutyusainknak, és mit tehetünk az árva ebekért.