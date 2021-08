A budapesti metróval lehet eljutni Csodaországba

Miközben mi, budapestiek lassan egy éve nem használhatjuk a 3-as metró középső szakaszát, John Travolta lányának ez sikerült. A magyar fővárosban forgatják ugyanis a Get Lost című filmet, amelyben Ella Bleu Travolta szovjet-orosz metrókocsikon is ostromolja Csodaország kapuit.

A produkció Instagram-oldalán osztották meg azokat a fotókat, amelyeken a hazai forgatási helyszínek láthatóak, köztük az M3 megszokott szerelvényei és az utazóközönség előtt kevésbé ismert földalatti munkamozdony is.





A történet szerint Alíz, akit a húszéves színésznő alakít, egy hátizsákkal indul útnak Európába, hogy beteljesítse édesanyja utolsó kívánságát. Az újragondolt Alíz Csodaországban-adaptáció Ella első önálló szerepe, jóllehet John Travolta és néhai felesége Kelly Preston lánya korábban szülei oldalán játszott már a Vén csontokban, a Gottiban és a Mérgező rózsában is.





Az Index már korábban beszámolt róla, hogy több más magyarországi helyszín is szerepel a filmben, köztük a Dunakanyar, a Halászbástya, a Hősök tere, a Gellért Hotel, az Operettszínház, a Vajdahunyad vára és a Tiborcz István tulajdonába került turai kastélyszálló is, amely tényleg afféle Csodaország, hiszen már 1,3 millió forintért is lehet benne pezsgőhöz jutni.