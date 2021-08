Elfajult a bográcsparti, verekedés és foglyul ejtés lett belőle Kiskunhalason

Egy férfi 2021 májusában egy kiskunhalasi garázssoron tartott bográcsozás során lerészegedett, és előbb megverte az egyik barátját, majd bántalmazta és bezárta egy garázsba a 17 éves barátnőjét – tudható meg a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleményéből.

Az ügyészség beszámol róla, hogy egy 2021 május 8-án kiskunhalasi garázssor egyik garázsában bográcsolást tartott a 17 éves barátnőjével. Időközben néhány barátjuk is csatlakozott hozzájuk, akikkel éjszakába nyúlóan közösen ettek és italoztak. A „rendezvény szervezője” és az egyik barátja lerészegedett és emiatt többször is összeszólalkoztak. Az éjszaka közepén is megtalálták egymást, ám ekkor már

a házigazda a garázs előtti közterületen egyszer ököllel megütötte az ismerősét, aki ettől a földre esett, majd még egyszer-kétszer bele is rúgott a földön fekvő, vérző barátjába,

aki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az egyik környékbeli lakó értesítette a rendőrséget a történtek miatt, a kiérkező egyenruhások el is vitték a verekedőt, ám miután szabadon engedték ő folytatta az ámokfutását. Az éjféli órákban visszament a garázshoz, ahol a barátnője már várt rá, akivel agresszíven viselkedett, mert azt hitte, hogy ő hívta a rendőröket.

Az üvöltöző férfi arcon ütötte a lányt, aki emiatt hanyatt esett, ekkor megragadta a földön fekvő kedvesét,

aki eközben segítségért kiabált és a hajánál fogva behúzta a garázsba, amit belülről bezárt.

A megrémült kiskorú hiába kérte számon a barátján a kapott a verést, a férfi tovább folytatta és a falhoz nyomta és kétszer erősen sípcsonton rúgta a lányt. Hiába könyörgött barátjának, hogy engedje ki, ő ezt megtagadta.

Végül az ismételten helyszínre hívott

rendőrök tudták feltörni a garázsajtót és kiszabadították a lányt.

A megvert és bezárt lány 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de nem kérte a vádlott megbüntetését könnyű testi sértés miatt, ám az elsőként megvert férfi ezt kérte a hatóságoktól.

A büntetlen előéletű vádlottat a járási ügyészség minősített személyi szabadság megsértésének bűntettén kívül garázdaság és könnyű testi sértés vétségével is vádolja.