Szigorúan 18 pluszos titkok is kiderültek az Állatkertek Éjszakáján

Megtartotta péntek este a Fővárosi Állat- és Növénykert a hagyományos Állatkertek Éjszakája nevezetű rendezvényét, amelyen az állatok párzási szokásairól is megosztottak kulisszatitkokat.

Péntek este megtartotta a Fővárosi Állat- és Növénykert az immáron szokásosnak mondható Állatkertek Éjszakáját. 2012-ben indult a kezdeményezés, amikor is a magyarországi állatkertek összedugták a fejüket, és megszervezték ezt a programot.

Az állatkert egy klasszikus nappali program. Tavaly sajnos kimaradt, de idén pótoltuk, talán így vannak vele a látogatók is. Ilyenkor kicsit mindig eltérünk a hagyományoktól, különféle programokkal készülünk. Szó szerint más megvilágításba kerül az állatkert, például fényfestéssel operálunk, ami rendkívül látványos

– mondta az Indexnek Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Kígyósimogatással, fényfestéssel és jégszobrászkodással is készültek, a számos más érdekes és informatív eseményen túl. Látványetetések is voltak, népszerűek voltak a fókák, a cebui disznók és a denevérek, nem beszélve arról, hogy egy hóbaglyot is közelről meg lehetett tekinteni.

Szó esett emellett egy előadás keretében a Varázshegyben az állatok párzási szokásairól is, amely szigorúan 18-as előadás volt.

A nagymacskákra, ha rájön, akár 20-30-szor is párosodnak. A flamingók pedig például csak tömegben szaporodnak, úgymond gang banget tartanak, szerencsére nálunk nagyon szaporák. Az oroszlánoknál a nőstény az úr, de sok rovarnál a nőstények például legyilkolják a hímeket. És még sorolhatnám, például az óriási péniszű állatokat, mint a hiénákat. Hatalmas volt az érdeklődés, több mint 4 ezer fő váltott jegyet erre az eseményre. Kicsit tartottunk az időjárásról, ahogy vélhetően a látogatók is, ugyanis az utolsó napon ezernél is többen váltottak jegyet

– mondta el Hanga Zoltán.

Továbbá kiderült az is, hogy az emberszabású majmok nem szívlelik, ha éjszaka zaklatják őket, ugyanis megvan a jól bevált rutinjuk. Összességében Hanga Zoltán remeknek értékelte az eseményt, a számok pedig azt mutatják, hogy töretlen a bizalom az állatkert felé.