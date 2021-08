Indulhat a harc, örökös nélkül halt meg az egyik leggazdagabb magyar

89 éves korában meghalt Csebi Pogány Alajos műgyűjtő, gyémántkereskedő. A Blikk arról ír, hogy nem tudni, kire szállhat a milliárdos vagyon, mert a dúsgazdag férfi életét tragédiák árnyékolták be: gyermekei közül kettő is drámai körülmények között, fiatalon elhunyt, és egyik feleségét is elveszítette.

Kalandos életéről filmeket forgattak és könyvet írtak: a különc férfi húszévesen, 1952-ben disszidált Magyarországról , előbb Ausztriába, majd Belgiumba került, ahol megnősült, és apósa révén bekerült a gyémántszakmába. Kitartásának és kapcsolatainak köszönhetően lehetett később az amszterdami gyémánttőzsde elnöke, a belga és angol királyi családok udvari ékszerésze.

A rendszerváltás után tért haza: előbb Budapesten vett ingatlant, majd 2000-ben négy és fél milliárdból kastélyt építtetett Dunakilitin, ahol szállodát üzemeltetett.

2003-ban a 100 leggazdagabb magyar között az 58. helyen szerepelt a neve.

Az év nagy részét ingázással töltötte dunakiliti és cannes-i birtoka között.

Ha majd nem leszek, ráhagyom ezt a hazára, s csinálok valami alapítványt

– nyilatkozta kastélyáról bő két évtizede. Az alapítványból azonban nem lett semmi, a helybeliek így csak találgatnak, hogy örökös hiányában mi lesz a milliárdos vagyonnal.