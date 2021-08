Egy lekötözött vadállat, három esküvő és egy regényes átigazolás

Dróncsapással torolta meg Amerika a kabuli merényletet, ma hajnalban likvidálták azt a dzsihadistát, akinek komoly szerepe lehetett a támadások előkészítésében. A CIA takarításba kezdett, a tálib halálosztagok pedig gőzerővel gyűjtik be a hátrahagyott hírszerzési eszközöket. Részletek itt!

Cristiano Ronaldo visszatérése a Manchester United csapatához nem volt egyszerű menet. Kellett hozzá Jorge Mendes, a szuperügynök zsenialitása, de mindenek felett Sir Alex Ferguson telefonhívása. A fantasztikus hazatérés filmre kívánkozó történetét itt olvashatja el.

Az Index kultrovatának podcastjében Hobót faggattuk, aki elmondta, miért volt a világ legjobb dobosa Charlie Watts, miért tartja magát egy lekötözött vadállatnak, és hogyan találkozott először a Rolling Stones zenéjével egy roskadozó őrtoronyban. Hallgassa meg a beszélgetést itt!

Kezdődik a turisztikai utószezon, miközben egyre közelít a járvány negyedik hulláma. Menni vagy nem menni? Előre vagy az utolsó pillanatban foglalni? Egyelőre úgy tűnik, hogy szabad a pálya, legalábbis ez derült ki az Index körképéből.

Rudolf Péter a Vígszínház évadnyitóján jelezte a politikusoknak, hogy a színház a politika fölött áll. Az Indexnek adott interjújában szóba került még az előttük álló évad, Eszenyi Enikő alapítványi szerepvállalása, valamint Harkányi Endre búcsúja és Nagy-Kálózy Eszter érkezése is. Olvassa el az interjúnkat itt!

Ma a celebesküvők napja volt, a magyar sztárvilág jelentős része az ország különböző pontjain mondta ki a boldogító igent, vagy ünnepelt az ifjú párral. Puskás-Dallosék esküvői képeket szállítottak, Majkáék a fotósok miatt bosszankodtak, Szabó Győző és Rezes Judit pedig szűk családi körben fogadott örök hűséget.

TOTALCAR: Az elmúlt ötven évben több tragikus buszbaleset is történt az országban, a legsúlyosabbak vasúti átjárókban következtek be. A szabadbattyáni tragédia után a Totalcar ezeket mutatta be.

FEMINA: Suzy Parkert, a halvány bőrű, vörös hajú modellt 14 évesen fedezték fel, hamarosan pedig már mindenki rajongott érte. Élete során hatalmas sikereket ért el, és nemcsak külsejével, hanem személyiségével és munkamoráljával is lenyűgözte az embereket az ötvenes években. A modell életéről a Femina írt.

AZ ÉN KUTYÁM: Néhány kutya ráunt a hétköznapi sétára, és extrémebb módját választotta a közlekedésnek: siklóernyőznek, rollereznek vagy szörföznek is. Az Én Kutyám cikkében ezt mutatjuk be.

DÍVÁNY: Színész volt, rendező, riporter és forgatókönyvíró, de egyiknek sem kiemelkedő. Életművésznek, autóversenyzőnek és bohém nőfalónak viszont elsőrangú. A Dívány cikkéből megismerheti Roger Vadim életét.