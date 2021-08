Kiadták a figyelmeztetést, jégesővel érhet véget a nyár

Délután egyre nagyobb területen válik gomolyfelhőssé az ég, többfelé várható zápor, zivatar, leginkább az ország középső harmadán − olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Éjszaka a kialakuló csapadékzóna fokozatosan a Dunától keletre fekvő területek fölé helyeződik át, a Dunántúlon lassanként felszakadozik és csökken a felhőzet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap délutánra zivatar miatt. Az ország nagy részén egyes szintű, citromsárga riasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy az elsődleges veszélyforrást ezeken a területeken a villámlás jelenti,

esetenként pedig előfordulhat szélerősödés vagy jégeső is.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Hétfőn országszerte lehet majd számítani többórás napsütésre is, csak elvétve fordul elő zápor, zivatar, de az égen több helyen alakulnak ki gomolyfelhők. Északkeleten tartósan borult maradhat az ég. A délutáni órákban nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, estefelé az eső is elered, amely éjfélig nagyjából a Duna vonaláig juthat el. A szél helyenként megélénkül majd, a zivatarok környezetében meg is erősödhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon 6 és 9 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 20 és 24 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti megyékben kevéssel 20 fok alatt valószínű.