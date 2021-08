Valaki idegméreggel gyilkolja a madarakat Pest és Heves megyében

Egyelőre talány, hogy ki vagy kik mérgezik egy rendkívül veszélyes méreggel a madarakat atvan, Tura és Galgahévíz környékén. A szer annyira roncsolja a szervezetet, hogy még az emberek is életveszélybe kerülhetnek tőle – derül ki az ATV Híradójának riportjából.

Az elkövetőket nagy erőkkel keresik a rendőrök, a vadászok és a természetvédelmi park őrei is. Az első eseteket augusztus elején fedezték el. A legtöbb madár Heves és Pest megye határán pusztul el.

A szakemberek boncoláskor jöttek rá, hogy egy erős idegméregről van szó, és mire segítséget kapnának a madarak, szinte kivétel nélkül elpusztulnak.

A Hortobágyi Madárkórház vezetője, Déri János elmondta a szert már három éve betiltották az Európai Unióban, és egyfajta növényvédő, amely mindent elpusztít.

Az ország más részeiből is hallottunk híreket. Mihozzánk is került jónéhány barna réti héja, barna egerészölyv, varjú, vetési és dolmányos varjú mérgezés gyanúval, amikből néhányból ki is mutatták ugyanazt a hatóanyagot, amit a turai mérgezés során találtak