Pajszerral önbíráskodott a mélykúti Bonnie és Clyde

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy nő és az élettársa ellen, akik 2020 decemberében Mélykúton – azért, hogy a nő volt férjétől ingóságokat vigyenek el – egy feszítővassal betörtek a sértett házába, fenyegetőztek, dulakodtak, és bántalmazták a sértettet és az anyját.

A vádirat szerint a női vádlott elvált a férjétől, az ügy sértettjétől, de a vagyonmegosztás még nem fejeződött be, ezért a vádlott a mai napig vagyoni igényekkel lép fel a volt férjjel szemben.

2020. december 13-án a nő a jelenlegi élettársával egy fuvarost fogadva megjelent a volt férj mélykúti házánál, hogy onnan ingóságokat vigyenek el.

A vádlottak a nyitott kapun át bementek az udvarra, ahol

a nő volt férjével, az éppen fenyőfát áruló sértettel közölte, hogy miért jöttek.

A sértett azt kérte, hogy távozzanak, és egy másik, alkalmas időpontban jöjjenek vissza. A vádlottak azonban ennek nem tettek eleget, sőt a nő közölte a volt férjével, hogy ha nem engedi be a házba, akkor betöri az ajtót, majd el is indult a bejárat felé.

A sértett azonban a volt feleségét megelőzve kulcsra zárta az ajtót. A nő ekkor kiment az utcán parkoló autóhoz, amiből magához vett egy előre odakészített feszítővasat, amivel a kilincset letörte, és befeszítette a bejárati ajtót. A sértett ezt látva az ajtóban megállt, és a testével próbálta megakadályozni a bemenetelt.

A vádlottak hölgytagja megragadta volt férje nyakát, és azt szorítani kezdte, majd odalépett hozzájuk a nő új szerelme is, aki a kabátjánál fogva rángatni kezdte élettársa korábbi párját.

Dulakodás közben mindnyájan bejutottak a házba, és a vádlottak tovább lökdösték, illetve rángatták a sértettet.

A sértett egyik jelen lévő barátja próbálta leállítani a vádlottakat, és kiterelni őket a házból. Időközben a sértett rokonai is megjelentek a háznál, de a vádlott nő velük is lökdösődni kezdett. A helyszínre érkezett a sértett édesanyja is, volt anyósát megpillantva a vádlott nő ordítozott és szitkozódott, közben tovább követelőzött, és egyszer tenyérrel arcon ütötte hölgytársát. A volt férj a bántalmazás miatt 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és kérte a vádlottak megbüntetését.

A büntetlen előéletű, szabadlábon védekező vádlottakat a járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérletén kívül magánlaksértés bűntettével és könnyű testi sértés vétségével is vádolja. Bűnösségükről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni – írja a Magyar Ügyészség.