Több atrocitás éri az ellenzéki pártok aktivistáit

Megverték az előválasztást szervező hat ellenzéki párt által támogatott balmazújvárosi polgármester ajánlást gyűjtő civil aktivistáit – tájékoztatott a Jobbik vasárnap. A Demokratikus Koalíció pedig arról számolt be a napokban, hogy újbudai önkormányzati képviselőjük feljelentést tett, miután ajánlásgyűjtés közben megütötte egy férfi. Utánakérdeztünk az ellenzéki pártoknál, mennyire jellemző, hogy atrocitások érik az előválasztás folyamatában részt vevő jelöltjeiket és aktivistáikat.

Az őszi ellenzéki előválasztásra augusztus 23-án indult el az ajánlásgyűjtés. A jelöltek és aktivisták országszerte több száz helyszínen gyűjtik a támogatói aláírásokat. A miniszterelnök-jelöltek számára húszezer, az egyéni képviselőjelölteknek pedig négyszáz érvényes ajánlás összegyűjtése a feladat. Emellett úgy tűnik, hogy olykor a felfokozott indulatokat is kezelniük kell a pártoknak. Konfliktusokra, atrocitásokra az elmúlt években is volt példa, leginkább kampányidőszakban.

A Demokratikus Koalíció múlt hét szombaton adta hírül, hogy Varga Gergő, a DK újbudai önkormányzati képviselője feljelentést tett, amiért megütötte egy férfi, miközben ő az előválasztásra gyűjtötte az ajánlásokat. A pártközlemény szerint a támadó a kivezényelt rendőrökkel is vitába keveredett, és azt mondta: a DK képviselőjének és aktivistáinak baseballütővel kell szétverni a fejét.

Vasárnap a Jobbik tájékoztatott arról, hogy Balmazújvárosban aktivistákat vertek meg, akik a Jobbik, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, valamint a Momentum Mozgalom által támogatott civil jelöltnek, Hegedűs Péternek, a város polgármesterének gyűjtöttek ajánlásokat. Az ellenzéki párt szerint „a feltételezett elkövető az egyik fideszes önkormányzati képviselő családtagja”.

Az Alfahírnek Hegedűs Péter elmondta: az incidens a Bocskai úti lakótelepen történt, ahol a Kossuth tériek nevű civil mozgalom gyűjtött aláírásokat. Egy kocsiból pattant ki a támadójuk, megütötte az egyik ajánlásgyűjtőt, majd a földön dulakodni kezdtek. Egy másik férfi pedig egy videózó civilt támadott meg, fojtogatta és állon vágta. Garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tettek feljelentést a két támadó személy ellen.

Nem újdonság, hogy a pultokat leköpik

Végigkérdeztük az előválasztást szervező hat pártot, hogy milyen atrocitásokkal szembesülnek az ajánlásgyűjtés közben.

A Jobbik sajtóosztálya azt írta, hogy számtalanszor érte inzultus az ajánlásgyűjtőiket, az ellenzéki fórumok szervezőit, illetve az azon részt vevőket. A párt szerint

ezeket – a putyini mintára – szervezett provokációkat Orbánék a helyi pártirodákra és pártvezetőkre bízták.

Azt is hozzátették, hogy „ahol bűncselekmények elkövetésének mélységébe süllyedtek a fideszesek”, azokban az esetekben több feljelentés is született. Azt is írták: az inzultálás szintje azonban a balmazújvárosi ajánlásgyűjtő civil aktivisták fizikai bántalmazásával zuhant újabb szintet.

Az erőszakoskodó kézre kerítése most a rendőrök feladata, felelősségre vonása pedig az igazságszolgáltatásé. Ellenben a felbujtókat – a tolvaj Orbánt és korrupt bűnbandáját – már mi magunk fogjuk elszámoltatni 2022-ben. Az ellenzéki szavazóknak pedig azt üzenjük, hogy ne féljenek és emlékezzenek Bibó István szavaira, miszerint a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem

– olvasható a párt Indexnek küldött válaszlevelében.

A Momentum aktivistáit és pultjait komolyabb atrocitások nem érték.

Néhány helyen kedves úriemberek leköpték a pultot, de sajnos ez nem újdonság, ilyenre már máskor is volt példa

– közölte a párt.

Az LMP sajtóosztálya azt válaszolta, hogy az aláírásgyűjtések döntően jó hangulatban teltek, érdemi atrocitásra nem volt példa, „ugyanakkor érezhető volt, hogy a résztvevők egyre jobban érzik, hogy kormányváltásra, új irányra, zöld fordulatra van szükség Magyarországon, amennyiben egy élhető, fenntartható országban akarunk élni”.

A Párbeszéd röviden közölte: kitelepüléseiken fizikai atrocitás nem érte őket. Cikkünk megjelenéséig az MSZP-től nem kaptunk választ, de amint megérkezik, frissítjük a válaszukkal. A Demokratikus Koalíciónak több kérdést feltettünk az ajánlásgyűjtés folyamatával kapcsolatban, ők a türelmünket kérték, amíg válaszolnak.