Győr polgármestere méltóképpen megemlékezett Borkai Zsoltról

Győr kardiológus professzor polgármestere, Dézsi Csaba András hivatalos Facebook oldalán egy posztban köszöntötte fel születésnapján elődjét, Borkai Zsoltot.

Az "Isten éltesse Borkai Zsoltot" bejegyzésben Győr jelenlegi polgármestere a botrányiba belebukó Borkai Zsolt olimpiai sportsikereiről emlékezett meg a jeles nap alkalmából. Felsorolta többek között, hogy elődje, 1988-ban lólengésben Szöul olimpiai bajnoka lett, valamint 1987-ben Rotterdamban lólengésben világbajnoki címet szerzett, illetve 1985-ben Osloban lett nyújtón aranyérmes.

Dézsi Csaba András erőben és egészségben gazdag éveket kívánt elődjének a győri polgármesteri székben.

Mint ismert, Borkai Zsolt 2006 és 2019 között vezette a várost fideszes polgármesterként, miközben 2010-től 2014-ig Győr egyik országgyűlési képviselője is volt. Az egykori városvezető 2010. november 20-tól 2017. május 2-ig a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki pozícióját is betöltötte. A közélettől és a nyilvánosságtól is azóta teljesen visszavonult Borkai Zsolt 2019 novemberében mondott le mandátumáról, miután kitört körülötte a botrány.

2019 októberében, nem sokkal a legutóbbi őszi önkormányzati választások előtt egy magát Ördög ügyvédjének nevező blogger felvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken Borkai Zsolt és ügyvédje, egyben barátja, Rákosfalvy Zoltán egy jachton feltűnően jól érzik magukat csinos fiatal nők társaságában. Akik nem a házastársaik. Borkai napokkal később ugyan beismerte a történteket, a Fidesz-KDNP jelöltjeként október 13-án mégis Győr polgármesterévé választották.

Végül 2020. január 26-án tartották Győrben az időközi választást, ekkor szavazták meg polgármesterüknek a győri közéletben egyébként veterán politikusnak mondható Dézsi Csaba András kardiológus professzort, akivel az Index a napokban közölt interjút.