Kiderült, mi lesz a sorsa az egyik leggazdagabb magyar luxusotthonának

Mint ahogy már megírtuk, 89 éves korában meghalt dr. Csebi Pogány Alajos műgyűjtő, gyémántkereskedő. A milliárdos óriási vagyonának a sorsa továbbra is kérdéses, ugyanis az életét tragédiák sora árnyékolta be. Elvesztette a két fiát, és az egyik feleségét is.

Az üzletember apósa révén került a gyémántszakmába, majd lett az amszterdami gyémánttőzsde elnöke, a belga és angol királyi családok udvari ékszerésze. Nem is csoda, hogy óriási vagyonra tett szert, amiből milliárdos luxusvillát építtetett magának Dunakiliti határában.

A Bors a helyszínen járt, és megtudta, hogy egy szlovák rendszámú autó tulajdonosa üzemelteti a kastélyt. A bulvárlap rajta keresztül elérte a milliárdos özvegyét, aki azt mondta, hogy hamarosan megnyitja a Kiliti-kastélyt a nagyközönség előtt, hogy mindenki bepillanthasson az egyik utolsó magyar uraság életébe. Tervei szerint egy hotel fog nyílni Dunakilitiben, étteremmel, golfpályával.

Arról egyelőre nem árult el semmit, hogy kié lesz a 15 milliárdos Csebi-vagyon, de már tudja, hogy ki lehet az örököse.