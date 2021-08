Kezdődik az iskola, így oltják a gyerekeket

Hétfőn megkezdődött az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket. Az iskolai oltásokat augusztus 30. és 31., valamint szeptember 2. és 3. között tartják iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával történik – tette közzé a koronavírus elleni védekezés kormányzati portálja.

Az oltás megkezdésének mikéntjéről az Óbudai Gimnáziumban tájékozódtunk. Szűcs József igazgató elmondta, oktatási intézményük is a kijelölt oltópontok egyike, az iskola diákjain kívül még másik négy iskola tanulóit várták a hétfői, illetve várják a csütörtöki napon. Saját diákjaik közül ötvenen jelentkeztek, ami a gimnázium 12 év feletti tanulói korcsoportjának körülbelül tíz százaléka, azonban Szűcs József hangsúlyozta, hogy ebből nem lehet az intézmény átoltottsági arányára következtetni, mivel a hat évfolyamos képzésükben részt vevők közül egyéni regisztráción keresztül sokan már korábban felvették az oltást.

Valamiféle képük azonban szerdától mégiscsak lesz, mivel

az első tanítási nap első osztályfőnöki óráján a tanárok felteszik a kérdést, hogy ki kapott már oltást. A válaszadás ugyan nem kötelező, de az osztályok eredményeinek összesítése után egy hozzávetőleges kép mégiscsak kialakul az iskola védettségéről.

Az oltásra kijelölt szoba előtt három szülő várakozott gyermekével. Egy apuka név nélkül azt mondta, hogy bár nem félnek az átlagosnál jobban a negyedik hullám mutáns vírusától, a biztonság kedvéért úgy döntöttek, hogy miután a család felnőtt tagjait már hónapokkal korábban beoltották, itt az ideje, hogy a gyerek is megkapja a vakcinát.

A III. kerületben három oltócsapat járja egy-egy autóval az intézményeket, viszik az oltóanyagot tartalmazó nagy fémhűtőket, a sürgősségi táskát, fertőtlenítőt és fecskendőket. Két-három óránként váltják a helyszíneket reggel óta – mondta el az Óbudai Gimnáziumban az oltási feladatot épp befejező orvos, dr. Virág Zsuzsanna. Az iskolák két időpont közül választhattak, itt hétfő után csütörtökön jön újra a sofőr, védőnő, adminisztrátor és orvos alkotta team. Minél többen kérik, annál kevesebb lesz a most kezdődő tanévben a hiányzás, s mivel a tanárok döntő többsége is be van oltva, jó esély kínálkozik arra, hogy a 2021/22-es tanév jelenléti oktatásban telhet el.

A doktornő tapasztalata azt mutatta, hogy még a kisebb gyerekek sem tartottak különösebben a „szuritól”, persze ez attól is függ, hogy a szülő mit és hogyan magyaráz el róla a kicsiknek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

ennek a mostani oltásnak a második dózisa három hét múlva lesz esedékes. 20-án újra jönnek.

A kormányzati információs portálon azt írják, a szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően vagy a tanuló saját iskolájában, vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét. A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést kapnak. Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők e-mailben megkapták.

A Koronavírus.gov.hu oldalon megjelent közlemény kiemeli, hogy:

a diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina, és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) arra buzdítja Európában az oktatási intézményeket, hogy kezdjék meg az oktatást szeptemberben. A WHO ugyanakkor a delta-variáns fokozatos terjedése miatt arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmények tegyenek meg mindent a dolgozók és a tanulók védelme érdekében.

A magyar kormány múlt heti tájékoztatása szerint a 12–17 éves korosztályban 203 ezren regisztráltak oltásra és 168 ezren (83 százalék) már fel is vették.