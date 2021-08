Amerika befejezte a kivonulást, bezárt a nemzetközi futballpiac

Az Egyesült Államok befejezte afganisztáni kivonulását, a tálibok rögtön át is vették a kabuli repülőtér irányítását. Az ellenzéki előválasztás ajánlásgyűjtése a célegyenesbe fordult, míg a nemzetközi labdarúgásban a legtöbb helyen bezárt az átigazolási piac. Ezekről írtunk ma az Indexen.

Az Index új sorozatot indított A városvezető címmel, amelyben a hazai nagyvárosok polgármestereit faggattuk az elmúlt időszakról, újraírt terveikről. Ezúttal Mirkóczki Ádámot, Eger megyei jogú város 43 éves, szociológus végzettségű, de újságíró diplomával is rendelkező, az ellenzék által támogatott, de egyesületi színekben induló (Egységben a Városért Egyesület) polgármesterét kérdeztük .

Meg kell akadályozni a terrorveszélyt és a migrációs hullámok kialakulását – közölte az Index megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A szaktárcánál a korábban bejelentett, Törökországgal és Pakisztánnal közösen tervezett afganisztáni misszió felől érdeklődtünk. Válaszában a KKM nem zárta ki az újabb magyar szerepvállalást. Részletek itt !

Fedélzetén katonákkal és a még Kabulban maradt diplomáciai személyzettel az utolsó amerikai katonai repülőgépek is elhagyták Afganisztánt – jelentette be a washingtoni védelmi minisztérium hétfői sajtótájékoztatóján Frank McKenzie tábornok, a Közép- és Dél-Ázsiáért is felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője. Részletek itt!

Hétfőn félidejéhez érkezett az ajánlásgyűjtés az őszi ellenzéki előválasztásra. A hat szervező pártnál érdeklődtünk, hogy állnak a gyűjtéssel, hány jelöltjüknek sikerült már megszereznie a szükséges támogatói aláírásokat. Azt is megkérdeztük, hogy állnak az általuk támogatott miniszterelnök-jelöltek, noha ketten már jelezték, megvan a megfelelő számú ajánlásuk az előválasztáshoz. Részletek itt !

A Borkai Zsolt korábbi győri polgármester botrányát kirobbantó „ördög ügyvédjének” ügyében a Fővárosi Főügyészség közölte: a nyomozó hatóság az ügy jogászvégzettségű gyanúsítottját kedden kihallgatta, és a vele szemben közölt korábbi gyanúsítást módosította. A közlemény szerint a gyanúsított az ügy tárgyát képező bűncselekménynek nem bűnsegédje, hanem tettese. Közben Czeglédy Csaba megerősítette, hogy őt gyanúsították meg. Részletek itt !

Mit jelent pontosan a Karácsony Gergely főpolgármester által bejelentett vétó a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságra? Milyen jogi eszközei vannak a fővárosnak? Ki és miről dönt a rendezéssel kapcsolatban? Utánajártunk az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos politikai vita hátterének, és megpróbáltuk tisztázni a kérdéseket .

Kedden éjfélkor zárul az átigazolási piac a legtöbb országban, azaz a futballkluboknak nyélbe kell ütniük még ma a transzfereket. A nyári átigazolási időszak mindig az egyik legizgalmasabb része a futball előszezonjának, a jelentős klubváltások ilyenkor zajlanak. Most sem volt ez másként, folyamatosan frissülő cikkünkben egész nap gyűjtöttük a híreket. Minden, ami transzferhír, itt!

FEMINA. Miért jó, ha nem vagyunk mindig boldogok? Hét érdekes tény a boldogságról a pszichológus szemével. A boldogság az érzés, amelyet keresünk, az állapot, amelyre vágyunk és amelyet szeretteinknek is kívánunk. Ám egy amerikai terapeuta hét olyan dolgot is felismert, amelyben az emberek tévednek a boldogság kapcsán. Érdemes elgondolkodni azon, amivel a szakértő a véleményét indokolja: a tévhitekről a Femina számolt be.

DÍVÁNY: A fogyókúrák is szerepet játszanak a csontritkulásban. Jó hír azoknak, akik hiába küzdenek a kockahasért: hosszú távú jó életminőségünk kulcsát egészen másutt kell keresni. A Dívány cikkéből kiderül, hogy a sokoldalú, rendszeres sportolás, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a jojóeffektus elkerülése hogyan segíthet bennünket abban, hogy csontjaink erősek és terhelhetők maradjanak.

