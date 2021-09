A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói akkor fogtak el két kábítószer-kereskedőt, amikor autójuk csomagtartójában több mint 39 kilogramm amfetaminnal akartak útnak indulni, amelynek értéke 97 millió forint – tájékoztat róla a rendőrség portálja.

A két férfi egy Pest megyei ingatlanban kábítószert állított elő, amit ott is csomagoltak be, amikor a nyomozók rajtuk ütöttek. A szakemberek az árujukat félkilós adagokra osztották, a szakértői vélemény szerint körülbelül 97 millió forint értékű amfetamint sikerült lefoglalni. Ezek után a házban, illetve több helyszínen is, ahol további öt kilogramm amfetamint, a kábítószer előállításához használt szereket, mobiltelefonokat, több százezer forint készpénzt és egy luxusautót is lefoglaltak.

A rendőrök így 44 ezer adagnál is több kábítószert vontak ki a forgalomból.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a 44 éves T. Gábort és társát, a 48 éves S. Szabolcsot kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őket a rendőrök őrizetbe vették. Jelenleg mindketten bűnügyi felügyeletben vannak.

A BRFK vizsgálói a kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott ügyben a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, a keletkezett iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek.