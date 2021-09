Fellélegezhetnek a csepeliek, ismét hévek járnak a pótlóbuszok helyett

445 napig tartott a vágányzár a H7-es csepeli vonalon, de azt ígérték, hogy iskolakezdésre helyreállítják a vasúti közlekedést. A MÁV-HÉV munkatársai ezért az elmúlt hetekben éjt nappallá téve dolgoztak azon, hogy kevesebb mint 3 hét alatt eltüntessék ennek a 445 napnak a nyomait.

Pár hete még csak fű, gyom és kavics – ma már vasbetonalj, sín, vágány, zúzottkő ágyazat és felsővezeték

– írták közösségi oldalukon, föllélegezve, hogy sikerült tartani a határidőket és átadni, pontosabban visszaadni a forgalomnak a csepeli szerelvényeket.

Eredetileg már tavaly év végétől újra járhattak volna a Kvassay híd felújítása miatt még múlt nyáron leállított hévek, de az új atlétikai stadion közúti bekötésének építése miatt meg kellett hosszabbítani a vágányzárat, mivel az utóbbi munkálat időközben átkerült a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjától és Fürjes Balázs államtitkártól a tavaly gründolt Beruházási Ügynökséghez és Mager Andrea nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszterhez, ami jelentős csúszást eredményezett a projekt megvalósításában.

Jó hír viszont, hogy a hévátadáshoz időzítve a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Futár-applikációban is elérhetővé tette a hévek időadatait, így azok mostantól a tényleges állapotot tükrözik, nem pedig a menetrendi értékeket mutatják. Aki tehát a Futárból tájékozódik vagy annak segítségével tervezi meg utazását, mától késés esetén is a valóságot látja, vagyis nem fogja lekésni a csatlakozást. A kibővített szolgáltatáshoz az applikációk új változatát le kell tölteni, de a futar.bkk.hu oldalon is már láthatók a hévek.

A hév járművei korábban kimaradtak a Futárból, a vonalak állami átvétele után azonban a MÁV-HÉV telepítette a vasút helymeghatárózó rendszerét, ami viszont eddig nem illeszkedett a BKK rendszeréhez.

Most a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) kezdeményezése nyomán a hévek anyacége, a MÁV-Volán Csoport és a Futár gazdája, a BKK vállalta a saját oldalukról felmerülő szükséges szoftverfejlesztés költségét

– tájékoztatott Vitézy Dávid. A BFK vezérigazgatója elmondta, hogy a következő lépés várhatóan néhány héten belül az lesz, hogy a MÁV elővárosi forgalomban közlekedő vagy ott is igénybe vehető vonatjai is bekerülnek a Futárba, így már az agglomerációs vasúti utazások vagy az ilyeneket is tartalmazó kombinált utak is megtervezhetőek és követhetőek lesznek a Futárral, például a belvárosból a repülőtérre.

A hévek és az elővárosi vasutak tervezett fejlesztései, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia projektjei – első lépésben a Déli Körvasút és a H5, H6, H7 hévek – megvalósulásától ugyanis a BFK azt várja, hogy egyre többen használják majd a héveket és a vonatokat a városon belüli eljutásra, ami elengedhetetlenné teszi a közlekedési módok közötti átjárhatóság, a közös utazástervezés és utastájékoztatás fejlesztését.

A H6-os és a H7-es vonalak felújítása egyben a tervezett 5-ös metró beruházásának első üteme is. A tervek szerint a hévek metróként süllyednének a föld alá a Közvágóhíd térségében, és a Kálvin téren érnék el a 3-as és 4-es metrót. Az alagút a Kálvin tér után még 500 méter hosszan fut majd az ELTE alatti végéig. Ide, a kihúzóvágányra fognak a HÉV-szerelvények beállni, mielőtt visszafordulnak – az utasok itt már nem lehetnek majd a vonaton, legalábbis addig, amíg a vonal nem folytatódik északra, Óbuda felé, hogy az 5-ös metró távlati terve szerint ott majd egy észak–déli regionális gyorsvasútként egyesüljön a H5-ös szentendrei HÉV-vel.