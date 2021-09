Fakultatív maszkviselés, reménykedő tanárok – becsöngettek az iskolákban

Sűrűn közlekedő villamosok, hatalmas kocsisorok, ünneplőbe öltözött diákok, borongós idő – ma reggel minden úgy történt, ahogy az szeptember 1-jén történni szokott. Az elmúlt másfél év a tanárok és a diákok számára sem volt könnyű, a digitális oktatás sokakat megviselt, de a nyár szerencsére lehetőséget adott a pihenésre, hogy most újult erővel vághassanak neki az új tanévnek.

„Az augusztus egy része most is munkával telt, megkaptuk a friss járványügyi protokollt, és a diákok oltását is meg kellett szervezni” – kezdte az Indexnek a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.

A JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL ÉRTELMÉBEN A KÉZFERTŐTLENÍTÉSRE TOVÁBBRA IS KIEMELT FIGYELMET KELL FORDÍTANI, DE NEM KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS, NINCS TESZTELÉS, ÉS A BEJÁRATNÁL SEM MÉRIK MEG A DIÁKOK TESTHŐMÉRSÉKLETÉT.

Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, az intézményvezető joga eldönteni, mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását. Ahogy korábban, úgy most is arra kérik a szülőket, hogy ne vigyenek közösségbe olyan gyereket, aki koronavírusos tüneteket mutat. A pedagógusok és a diákok védelme érdekében továbbra is azt szorgalmazzák, hogy akinek az életkora és az egészségügyi állapota engedi, vegye fel az oltást.

Ennek érdekében oltási akciót hirdettek, augusztus 30-án és 31-én már sok diák élt a lehetőséggel, de az intézkedés folytatódik, szeptember 2-án és szeptember 3-án is fel lehet venni az oltást az iskolában.

Szalai Gábor arról beszélt lapunknak, hogy a 16 év feletti diákok közül sokan már májusban, júniusban beoltatták magukat, így a mostani akcióval együtt a 7. osztály felett a tanulók már több mint fele védett lesz.

A még oltatlan diákok közül többen felveszik a maszkot. Noha megoszlanak a vélemények arról, hogy a maszk miképp gátolja a gyerekeket a koncentrálásban, a mostani szabályok rugalmasak, szabadon dönthetnek arról, hogy viselik-e. Egy biztos: a jelenléti oktatás maszkban még mindig jobb, mint a digitális oktatás otthonról

– jelentette ki az iskolaigazgató. Hozzátette: „Ettől függetlenül az elmúlt másfél évnek is van pozitív hozadéka, új, modernebb, interaktívabb módszereket fejlesztettünk ki, amelyeket a jövőben is alkalmazni fogunk. Most mindenki boldog, hogy szabadon lehet tanulni és tanítani. Ha mégis felütné a fejét a járvány, bármelyik pillanatban át tudunk állni a digitális oktatásra, van már rutinunk, már csak amiatt is, mert nálunk tavaly több mint ötven diák és harminc tanár kapta el a koronavírust, így gyakran egyik pillanatról a másikra kellett komplett osztályokat hazaküldeni.”

A napokban kiderül, hogy az ehhez hasonló intézkedésekre ismét szükség lesz-e, de a diákok az osztálytársak miatt, a szülők pedig a munkájuk miatt bíznak abban, hogy a jelenléti oktatás hosszú távon is maradhat.

Nem vagyunk sokgyerekes család, így mi viszonylag könnyen megoldottunk az elmúlt másfél évet, de azt hiszem, hogy ebben az időszakban minden gyerek sérült, a magány és a bezártság különösen káros ebben a korban. A kiesett heteket most kell bepótolni

– mondta a 4. osztályos Minka apukája, Ákos, aki a jövőben mindenképp szeretné beoltatni kislányát.

„Amint a tudomány engedi, élünk a lehetőséggel, ezt az egyet tehetjük most” – tette hozzá.

„Nálunk fognak utoljára elfogyni a tanárok”

Hosszú évek óta égető probléma a tanárhiány, jelenleg 11-12 ezer főállású pedagógus hiányzik a pályáról, és ez a szám rohamosan nő. A Pedagógusok Szakszervezete korábban arról beszélt lapunknak, hogy a hátrányos helyzetű településeken már eddig is lasszóval fogták a pedagógusokat, de ma már a XII. kerületben is kihívás bővíteni a tanári kart. A rózsadombi iskola igazgatója erre reagálva elmondta, hogy a környékbeli intézményekben valóban jobbak a körülmények, noha technika- vagy kémiatanárt még itt sem könnyű találni.

„Ha elfogynak a pedagógusok, akkor nálunk fogynak el utoljára” – tette hozzá Szalai Gábor.

A tanév rendje

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év 2022. június 15-ig, szerdáig tart.

A diákoknak összesen 181 napig – a szakgimnáziumokban 179, a gimnáziumokban és a szakiskolákban 180 napig – kell iskolába járniuk. Ezalól kivételt jelentenek a végzősök: a középiskolások számára az utolsó tanítási nap 2022. április 29-én lesz. A két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2022. május 31-ig tart majd a tanév.

A tanév első félévének 2022. január 21-én lesz vége. Az iskolák január 28-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

Mikor lesznek a szünetek?

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Másfél hónap van az őszi érettségiig

Az őszi érettségiszezon 2021. október 15-én kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11–15. között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november 22–26 között.

A tavaszi érettségik 2022. május 2-án, hétfőn kezdődnek, és egészen május 23-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeliket 2022. június 1–9. között, a középszintű szóbeliket pedig június 13–24. között rendezik meg.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)