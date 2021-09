Ismét miénk a Nyugati pályaudvar

Az idén 144 éves Nyugati pályaudvar központi szerepet tölt be a hazai vasúti forgalomban. Műszaki állapota és műemléki értékének megóvása miatt is halaszthatatlanná vált az épületegyüttes tetőszerkezetének rekonstrukciója. A munkálatokat a MÁV állomásfejlesztési projektjének egyik kiemelt elemeként, az utascsarnok teljes lezárásával 2020 tavaszán kezdte meg a Magyar Építő Zrt. Ennek kivitelezése most befejeződött, az utasok ismét birtokba vehetik a pályaudvart.

A munkálatok összessége azonban csak jövő nyárra fejeződhet be. Még hátravan a pénztárcsarnok belső boltozatának javítása és tetőszerkezetének felújítása, ami várhatóan 2022 elejére elkészül, és csak azután következik a pályaudvar aluljárójában a világítási rendszer felújítása és az álmennyezet újjáépítése.

Az akadálymentesítés részeként a vak és gyengén látó utasok számára okos taktilis vezető- és veszélyjelző sávokat alakítanak ki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével egyeztetve, 2022-ig először a vágánycsarnokban, ezt követően a csarnokon kívüli peronok mentén, majd a keresztaluljáróban és az oldalcsarnokban is.

Az Európában még csak néhány belga és olasz állomáson alkalmazott jelzések célja, hogy talppal vagy segédeszközzel, azaz okosbottal érzékelhető hanginformációt szolgáltassanak a biztonságosan használható közlekedési folyósokról, az esetleges akadályokról, veszélyhelyzetekről.

A rendszer használójának Bluetooth-szal felszerelt botja a járófelülethez érintve érzékeli a címkékből érkező rádiójeleket, és továbbítja az információkat egy mobiltelefonos applikációnak, amely felolvassa számára az instrukciókat.

A fantasztikus képeiről ismert Rizsavi Tamás fotográfus-mozdonyvezető ezúttal a Nyugati tetejére mászott fel, hogy onnan mutassa meg, milyen lett a felújított pályaudvar. A MÁV pedig egy KISS-motorvonattal köszöntötte a megújult csarnokot, nyár végétől ugyanis újabb 4 ilyen emeletes vonat állt forgalomba az elővárosi vonalakon, így immár 14 jár a fővárosi agglomerációban. Ez lehetővé teszi, hogy hétvégente a két legforgalmasabb vonalon, a vácin és a ceglédin már csak KISS- és FLIRT-motorvonatok közlekedjenek.

Érdekesség, hogy a Nyugatiban az utazók a vasutasok védőszentjének tartott Alexandriai Szent Katalinról elnevezett, új szenzoros ivókútból olthatják szomjukat, ami egyben emléket állít a 175 éves magyar vasútnak is.