Budapest vezetése nem kíván a 2023-as atlétikai világbajnokság házigazdája lenni, amennyiben a kormány elfogadja a Fudan-törvényt. Erről döntött a fővárosi közgyűlés 18 igen és 13 nem szavazat mellett. Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát a Momentum-frakció módosításaival fogadták el.

Az előterjesztés indoklásában Karácsony Gergely emlékeztetett: még 2019-ben fogadták el a kormány és a főváros között megtárgyalt megállapodást, amelyben a főváros áldását adta a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezésére, hogy cserébe olyan fejlesztéseket kapjon, amely fontos a budapestieknek. Ebben kitértek az Egészséges Budapest Program folytatására, illetve a Diákváros megépítésére. Azzal, hogy a kormány elfogadta a Fudan-törtvényt, ezt a megállapodást rúgta fel, Karácsony azonban leszögezte, Budapest akaratát törvénnyel nem lehet felülírni. Utalt arra is,

hogy egyetlen nemzetközi sportszövetség sem szokott olyan városba világversenyt vinni, ahol a rendezvény politikai viták kereszttüzében áll.

A most megszavazott előterjesztés megállapítja, hogy a kormányzat megszegte korábban tett ígéretét azzal, hogy a Budapest Diákvárosnak szánt területeket – a magyar egyetemisták olcsó lakhatását biztosító kollégiumi fejlesztés megvalósítása helyett – egy kínai elitegyetemet fenntartó alapítvány számára tervezi ingyenesen átadni.

A vitában a Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Láng Zsolt úgy fogalmazott:

Cicaharc részese a fővárosi közgyűlés, mert nem a nyáron bedugult Budapestről, a szlömösödő városról akar beszélni a főpolgármester, hanem egy olyan témát találtak, amiben nincs a fővárosnak relevanciája.

Szerinte a Magyar Atlétikai Szövetség is jelezte, hogy a fővárosi közgyűlésnek a vb megrendezésében nincs illetékessége, ugyanis ezt a megállapodást a magyar kormány, a Magyar Atlétikai Szövetség és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség írta alá. Azt is hangsúlyozta, hogy mindenkinek az a jó, ha a város előző és mostani vezetése is támogatja, azonban jogi kötőerővel Budapest álláspontja nem rendelkezik.

Havasi Gábor, a Momentum képviselője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros–kormány-szerződésben az Egészséges Budapest Program folytatása is szerepelt, azonban az erre szánt tízmilliárd forintot nemhogy nem kapták meg határidőre a fővárosi kerületek, de a mai napig még a támogatási szerződésekről szóló egyeztetések sem kezdődtek meg.

Láng Zsolt a vitában arról is beszélt, hogy a Budapest városvezetése által is aláírt megállapodásra azért volt szükség, hogy nemzeti egységet tudjon felmutatni a kormány a világbajnokság megrendezésének támogatásakor, jogilag, formailag azonban nem kötelező ilyen dokumentum elkészítése.

A fővárosi közgyűlés végül döntésével felszólította a kormányt, hogy a Fudan Egyetem ügyében kezdeményezett népszavazás eredményének megismeréséig ne hozzon semmilyen, az egyetem megvalósítását célzó intézkedést.

Amennyiben ez mégis bekövetkezik, a főpolgármester tájékoztatni fogja a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget arról, hogy

BUDAPEST FŐVÁROS NEM KÍVÁN A 2023. ÉVI ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG HÁZIGAZDAVÁROSA LENNI.

A testület mai döntése mindezekkel együtt hagy némi mozgásteret arra, hogy a világverseny mégis Budapestre jöhessen. Erre utal, hogy az elfogadott határozat szerint a főpolgármesternek további tárgyalásokat kell a kormány képviselőivel folytatnia annak érdekében, hogy a főváros garanciákat kapjon a korábbi egyezségben foglaltak betartására.

Jogértelmezési vitát váltott ki a Demokratikus Koalíció soron következő, de ugyanebben a tárgykörben benyújtott javaslata. Nem volt ugyanis egyértelmű, hogy ha a testület elfogadja a DK-s előterjesztést, amely minden további feltétel nélkül vonta volna vissza a vb-pályázatot (megszüntetve minden mozgásteret), akkor ez a döntés a fél órával korábban meghozottat felülírta volna-e. Számadó Tamás főjegyző elzárkózott a jogi álláspont megfogalmazásától, így végül a megoldást az jelentette, hogy a testületi többség elutasította a DK javaslatát.