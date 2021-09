Elios-ügy: más korrupciós ügyek anyagai is előkerülhetnek

Mint megírtuk, Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy hozzáférhetővé lehet tenni azt a jelentést, amelyet az Európai Csalás elleni Hivatal készített a 2015-ig Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István résztulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. körül gyűrűző botrányról.

Az ügy előzménye az volt, hogy Homoki Andrea, az Eleven Gyál nevű közösség aktivistája a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az OLAF-hoz fordult és kikérte az uniós hatóság nyomozati anyagát úgy, hogy a tanúkra vonatkozó esetleges személyes adatok, a belső feljegyzések és az OLAF módszereire történő utalások maradjanak kitakarva. Az OLAF ezt megtagadta, de az Európai Törvényszék végül úgy rendelkezett, hogy át kell adni az anyagot.

Az aktivista most a Magyar Hangnak most azt mondta: az volt a céljuk, hogy „kicsit megbolygassák az átláthatatlanságot” és hogy újabb információkat szerezzenek az ügyről. Hozzátette: elképzelhető, hogy más ügyek esetében is példaértékűnek bizonyulhat a bíróság döntése.

Egyelőre a TASZ-szal vizsgáljuk, hogy mennyire precedensértékű ez az ítélet és hogy más OLAF-os ügyek kapcsán is ki lehet kérni a dokumentumokat

– mondta Homoki Andrea.

Az OLAF-nak a határozatközlésétől számítva még két hónapja van arra, hogy fellebbezést nyújtson be az európai bíróság döntése ellen.