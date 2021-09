Majdnem kétszeres a túljelentkezés az önkéntes katonai szolgálatra

Az eredetileg 400-as kerettel tervezett önkéntes katonai szolgálatra csaknem 700-an jelentkeztek az augusztus 31-i határidőig – írja az MTI.



A honvedelem.hu beszámolója szerint a magyar honvédség 2010-es létszámához képest mintegy 4500-zal többen vannak aktív állományban, ami húsz százaléknál is nagyobb növekedést jelent. A tartalékos katonák létszáma 2010-ben mindössze 17 volt, napjainkban már több mint 11 ezer ilyen önkéntessel rendelkezik a honvédség. Ráadásul mintegy 3100 olyan önkéntes tartalékos katona szolgál, aki főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik, és jelentős részük jelenleg is valamely felsőoktatási intézmény hallgatója. Több mint három éve megalakult az első egyetemi tartalékos század is.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter július 21-én jelentette be a Magyar Honvédség új szolgálati jogviszonyát, az önkéntes katonai szolgálatot. Ehhez célcsoportként olyan fiatalokat szólítottak meg, akik kénytelenek egy időre tanulmányaikat szüneteltetni, mert nem sikerült bejutniuk az általuk kiválasztott szakképzési, felsőoktatási intézménybe, vagy valamilyen oknál fogva el kellett halasztaniuk tanulmányaik megkezdését. Erre az időre stabil foglalkoztatási és kereseti lehetőséget ígértek számukra. Időközben a kormány arról is döntött, hogy az önkéntes szolgálatot vállaló fiatalok felvételi plusz pontokat kapnak.

Ugyanakkor ez a katonai szolgálati forma nem csupán egy ugródeszka a felsőoktatásba, hiszen – legyen akár féléves vagy egyéves a képzés – olyan, a civil életben is hasznosítható kvalitásokkal gazdagítja a résztvevőket, ami nemcsak az egyetemi évek sikeres teljesítésében segíthet, hanem amellyel az élet bármely területén helyt tudnak állni

– mutat rá a honvédségi oldal.



A közlemény szerint Magyarországnak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik a civil életük mellett támogatják a haderő munkáját, vagy ahogy az oldalon fogalmaznak: „olyan katonákra, akik veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy segítséget nyújtsanak az országnak”.