Schmidt Mária hányásról, vizeletről és gyarmatosításról írt Boris Johnsonnak, majd lebunkózta

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum igazgatója a csütörtök esti vb-selejtezőn történt botrányok kapcsán posztolt, pontosabban – ahogy ő fogalmazott – nyílt levelet írt az angol miniszterelnöknek.

Ebben többek között ezeket írja:

Schmidt Mária szerint a magyarok a britektől soha semmi jót nem kaptak.

– írja a poszt további részében a történész.

Schmidt Mária e történelmi bevezető után rátér a focira is.

Az Eb-döntőn a britek, ahogy évtizedek óta mindig, csürheként viselkedtek. Megvertek több szurkolót, 11-est hibázó fekete bőrű focistáikat rasszista támadások érték. A meccsen jelen levő Vilmos herceg és Ön sem gratulált a győztes olasz köztársasági elnöknek, ami igazán bunkó dolog. Ahogy az olasz himnusz kifütyülése is. Az eredményhirdetést a legyőzött angolok nem várták meg, és nem adták meg a tiszteletet a győztesnek. Londont a focidrukkerek összehányták, összevizelték, összeszemetelték. Áttörték a kordont, jegy nélkül nyomultak be, ráadásul pandémia idején, mindenfajta ellenőrzés nélkül. Úgy viselkedtek, ahogy szoktak. Azóta is várom, hogy milyen büntetést kapnak, mert minket persze példásan megreguláznak majd.