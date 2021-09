Tizenegy nap alatt három végtagját kellett amputálni egy pécsi nőnek

Három végtagját veszítette el tizenegy napon belül a 39 éves Kaponya Mónika. A pécsi nő korábban üzletvezetőként dolgozott, szerette a munkáját, örökmozgó volt, januárban azonban kórházba került, majd márciusra gyökeresen megváltozott az élete.

Januárban fájni kezdett a hasam. A görcsoldó sem segített, így orvost hívtunk. Végül mentő vitt kórházba, ahol kiderült, hogy kilyukadt és perforált a gyomrom. Egy hatórás, életmentő műtétet végeztek el rajtam, aminek során kiderült, hogy van egy érelzáródásom. Azt ugyan sikerült rendbe hozniuk, de később újabbak jelentkeztek

– nyilatkozta a nő a Blikknek. A műtétet később további beavatkozások sora követte, három hónapon belül mintegy 16. Kiderült, hogy a súlyos érelzáródásokat egy genetikai érrendszeri betegség okozza, és bár az orvosok több műtét alkalmával is megpróbálták az ereket megtisztítani, nem jártak sikerrel.

Március elsején végül levágták a bal lábamat. Egy héttel később ezt követte a másik lábam. Akkor megkérdeztem, hogy a kórházból végül végtagok nélkül kerülök haza? Aztán nem sokkal később elhidegedett a jobb kezem. Anyukámat hívtam

– mesélte a lapnak megtörten. Mónika édesanyja úgy folytatta:

felhívott, hogy anyu, ugye ez nem történhet meg? Miután konzultáltunk az orvossal, kiderült: sajnos igen a válasz. Március 12-én a lányom bal kezét is levágták, ezt viselte a legrosszabbul. Tizenegy nap alatt három végtagját vesztette el.

A műtétek ráadásul meglehetősen kockázatosak is voltak, egyszer még újraélesztést is végre kellett hajtani. Bár a nő hatalmas fájdalmaktól szabadult meg az amputációk után, és eleinte meg is könnyebbült, azt mondta, ezt az állapotot nem lehet megszokni, az egész életüket át kellett alakítani. Szerencsére férje, Tóth Péter mindenben támogatja őt, ennek ellenére Mónika azt mondta, a legnehezebb számára az, hogy másokra van utalva, így egy ideig teljesen magába fordult, beszélni sem akart senkivel. Férje a munkáját is otthagyta, ő ápolja, de édesanyja is sokat segít neki. Mónika most attól fél, mi fog történni, ha ők esetleg valamikor már nem lesznek ott neki.

A pár anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe került. Mónika egészségügyi kiadásai körülbelül 60 ezer forintot tesznek ki havonta, a rendelkezésre álló közgyógyellátási keretet azonban már most kimerítették, pedig egyéb költségeik is lennének. Ha Ön is szeretne nekik segíteni, a számlaszámot az eredeti cikkben találja.