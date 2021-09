Idén ősszel is több, nagy érdeklődéssel kísért ügy vár az alkotmánybírák döntésére. Így többek között megtámadták a védettségi igazolványt szabályozó kormányrendeletet, mert hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik egészségügyi kockázatok miatt nem vették fel a védőoltást. De az Alkotmánybíróság elé kerül a nyerőgépeket üzemeltetők alkotmányjogi panasza is, amelyben azt állítják, hogy a bíróságok megsértették a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat. Ugyancsak a bírósági eljárást sérelmezi a frekvenciáját ez év februárjában elveszítő Klubrádió is.