Kiesett a kamionból és szörnyethalt a sofőr Bács-Kiskunban, a teherautó egy tóba csapódott

Kiesett és szörnyethalt egy teherautó sofőrje Szentkirályon. Az elszabadult jármű három tanyán keresztül robogott tovább, míg egy kerti tóba csapódva megállt − derült ki az RTL Klub hétfő esti híradójából. A teherautó Szentkirályról Kecskemétre tartott, amikor a baleset történt.

Három óra után egy hatalmas csattanásra ébredtünk. Szembesültünk vele, hogy egy kamion áll az ablakunk alatt

− mondta a tanya tulajdonosa.





Az egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan mi történt, csak az biztos, hogy fél órával korábban indult el a munkáltatója telephelyéről. Az 51 éves sofőr valószínűleg nem használta a biztonsági övét, ezért kizuhant a fülkéből és meghalt.

A kamion ezután elszabadult, sofőr nélkül haladt tovább, letarolt egy kerítést és több fát is kidöntött. Csaknem 150 méteren keresztül 90 kilométer per órás sebességgel haladt tovább a jármű. Az ütközések miatt a teherautó sebessége 25 kilométer per órásra lassult, ekkor állította meg végleg a kerti tó.

A tanya tulajdonosa elmondta, hogy a jármű egyenesen a ház felé tartott, de valamilyen megmagyarázhatatlan okból eltért balra, és a tóba hajtott a ház helyett.