Böjte Csaba: Jézus Krisztus el mert jönni zöldmezős beruházással megváltani a világot

Nem csak katolikusok számára fontos Ferenc pápa magyarországi látogatása, sok olyan ember is leül és újragondolja az életét egy ilyen eseményen, aki nem hívő − mondta Böjte Csaba ferences szerzetes a TV2 Mokka című műsorában.

A szerzetes reagált az egyházfőt érő kritikákra is, szerinte Ferenc pápa nem mondhat mást, mint amit Jézus Krisztus mondott, ő pedig azt mondta: gyertek hozzám mindnyájan. Ő mindannyiunkat hív, függetlenül bőrszíntől és mindentől. Szerinte ezt a szolidaritást, szeretetet valamilyen módon meg kell élni.

− fogalmazott Böjte Csaba. Elmondta, ha bekerül hozzájuk az utcáról egy gyerek, az tele van feszültséggel és idegességgel. Ezt a gyereket először meg kell nyugtatni, mert nem fog nekünk szorzótáblát tanulni − tette hozzá.

Most is el kellene mondani, hogy nincs baj, ilyen jól magyar ember még sosem élt, mint most, és bárkivel le mernék ülni vitatkozni, aki azt mondja, milyen nehéz a magyar ember sorsa. Öt-tíz kilóval átlagban nehezebb, de más nehézséget nem látok