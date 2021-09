Az én politikusi generációm tagjai mind az ő köpenyéből bújtak ki - monda Vitányi Ivánról a halála napján az Index érdeklődésére egykori párttársa, az MSZP korábbi elnöke, Lendvai Ildikó.

Ő volt az, aki morális töltést tudott adni a rendszerváltozás folyamatában a másfajta, modern baloldaliságnak. Korábban is az volt a meggyőződése, hogy torzul a baloldal, ha nincs demokrácia. Ezért vállalt szerepet 1956-ban és ezért adott otthont az általa vezetett Népművelési Intézetben a demokratikus mozgalmak képviselőinek. Ő hangoztatta azonban e gondolat párját is, amikor azt hangsúlyozta, hogy maga a demokrácia is torzul, ha a baloldali törekvések miatt nem érezheti mindenki úgy, hogy neki is vannak jogai. Úgy gondolta, ha nincs demokrácia, akkor nem baloldali a rendszer, mert nem nyújt mindenkinek ugyanolyan lehetőségeket, beleszólást közös ügyeink alakításába.